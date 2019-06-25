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Spor merkezinden örnek davranış

Batman’da bulunan bir spor merkezi, pet şişelerdeki mavi kapakları toplayarak engelsiz yaşama destek sunuyor.

25 Haziran 2019 Salı 16:24
Spor merkezinden örnek davranış

Batman’da bulunan bir spor merkezi, pet şişelerdeki mavi kapakları toplayarak engelsiz yaşama destek sunuyor.


Batman’da bir spor salonu, örnek bir kampanyaya imza attı. Spor salonu işletmecileri, pet şişelerdeki mavi kapakları toplayarak engelsiz yaşama destek sunmaya başladı. Spor salonu işletmecileri Murat Atılgan ve Ferhat Kaya, "Amacımız üyelerimizin de desteğiyle engelsiz yaşama destek sunmak. Gerek mavi kapak gerek de engelli kardeşlerimizin üyeliklerinde gerekli kolaylığı sağlamayı sürdürmekteyiz. Bu alanda üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirme bilincini toplum olarak da hissetmeliyiz" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:24
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