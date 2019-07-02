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Spor Lisesine girmek için koştular

Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesiözel yetenek sınavları başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:25
Spor Lisesine girmek için koştular

Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesiözel yetenek sınavları başladı.


3 gün sürecek olan yetenek sınavınınilk gün erkekler ve bayanlar koşusu yapıldı.


2019-2020 Eğitim ve Öğretim sezonunda okula alınacak olan 120 öğrenci için özel yetenek sınavları yapılıyor.Yaklaşık 250öğrencinin baş vurduğu özel yetenek sınavları bayanlar ve erkeklerde koşularla başladı. Öğrenciler, 9 öğretmenin görev yaptığı sınavda ter döktü. 5 Şubat Şehir stadyumunda yapılan koşularda başarılı olan öğrenciler, ritim, esneklik ve koordinasyon parkurunda sınav verecek. Koşularda öğrencilerin aileleri ve yakınları da yalnız bırakmayarak, kendilerini destekledi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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