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Spor Lisesi Badminton takımı birinci oldu

Erzincan Sabahat Hanım Spor Lisesi Badminton takımı Ordu’da birinci oldu.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:25
Spor Lisesi Badminton takımı birinci oldu

Erzincan Sabahat Hanım Spor Lisesi Badminton takımı Ordu’da birinci oldu.


Ordu’da 12 ilin katılımı ile yapılan Okul Sporları Badminton grup müsabakalarında Erzincan’ı temsil eden Sabahat Hanım Spor Lisesi Badminton takımı hem kızlarda hem de erkeklerde bütün rakiplerini yenerek grup birincisi oldu. Grubunda birinci olan takımlar Erzincan’da 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılacaklar.Badminton Milli Takım Antrenörü Murad Sönmez tarafından çalıştırılan sporcuların yeni hedefi Türkiye Finalinde Erzincan’ı en iyi şekilde temsil ederek derece almak.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:25
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