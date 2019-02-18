"Spor kulüplerimizi bütün branşlarda desteklemeye varız"





İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, farklı alan ve branşlarda şampiyon sporcular çıkarılması için spor kulüplerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kasapoğlu, Halkapınar'daki İzmir Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği Salonu'nda 260 amatör spor kulübünün yöneticileriyle bir araya gelerek, amatör spor kulüplerinin gönüllülük esasına göre çalışan spor camiasının bel kemiği olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde son 17 yılda her alanda çok ciddi dönüşümler gerçekleştirdiğini, bunların içerisinde spor alanlarının da bulunduğunu anımsatan Kasapoğlu, "2002 yılında ülkemizde bin 500 adet spor tesisi vardı, bugün bu tesis 5 bine yakın bunu yerel yönetimlerimizin ve kulüplerimizin inşa ettiği tesislerle birleştiğinde tesis sayısı 2 misline çıkıyor. Tesisleşme alanında ülkemizin tüm Avrupa ülkeleriyle ciddi anlamda rekabet edeceğini ve tesislerimizin hem kalite hem yenilik açısından onların çok önünde olduğunu bizzat gittiğimiz ülkelerde görüyoruz. Bu yeterli mi değil, bunun üstüne daha çok şey katacağız, spor tesislerimiz sporcularımızla anlamlı, spor engel tanımaz yaklaşımımız var. Genç, yaşlı, engelli, engelsiz demeden tesislerimizi dolduracağız." diye konuştu.

Kasapoğlu, tesislere gündüz gitme fırsatı olmayan kişiler için saat sınırlamasını kaldırdıklarını hatırlatarak, herkesin spor tesislerini kullanmasını istedi.

Bakanlık olarak ülke geneline ciddi yatırımlar yaptıklarını ve bunları yerel yönetimlerle birlikte gerçekleştirmenin daha anlamlı olduğunu anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sabah İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Nihat Zeybekci ile toplantı yaptık. İzmir'i spor noktasında nasıl daha yüksek noktalara taşırız diye. Gerçekten kendilerinin çok ciddi çok güzel projeleri var. İzmir'den şampiyonlar çıkacak, İzmir'de toplumun her kesimini sporla buluşturacak yaklaşımları var. Biz de toplantı neticesinde her mahalleye bir spor salonu işletilebilir ölçekli bir havuz ve Gençlik Merkezi noktasıyla kendileriyle anlaşmaya vardık. Bu vesileyle İzmir'imize heybemiz dolu geldik, İzmir'imiz ve İzmirlimiz için helali hoş olsun."





- "Sadece futbol değil 60'dan fazla branşımız var"





Bakan Kasapoğlu, spor kulüpleriyle çok ciddi iş birliğine ihtiyaçlarının olduğunu aktararak, "Bu spor kulüpleriyle olan iş birliğini daha da arttırarak daha yüksek bir noktaya taşıyacağız. Sadece futbol değil 60'dan fazla branşımız var. Bu vesileyle ben Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'ndan işi daha geniş tutmalarını istiyoruz. Biz de bakanlık olarak ne gerekiyorsa, her daim gençliğin, bu milletin emrinde olduğumuz gibi bu noktada da farklı alanda sporcular yetiştirme, farklı branşlarda şampiyonlar çıkarma adına spor kulüplerimizi bütün branşlarda desteklemeye varız, var olacağız." ifadelerini kullandı.

Malzeme dağıtımını sadece bugün değil sürekli hale getireceklerinin altını çizen Kasapoğlu, sporculara bakanlığın iletişim numarasını vererek spor malzemesi ihtiyaçlarını kendilerine bildirmelerini istedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise İzmir ile ilgili açıkladıkları projelerde kapalı spor salonu ve yüzme havuzlarının olduğunu anımsatarak, belediye olarak tüm branşlarda İzmir'den şampiyon çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, hükümetin spora büyük destek verdiğini anlatarak, Türkiye'nin dört bir yanında spor müsabakalarının arttığının altını çizdi ve desteklerinden dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, sporculara malzeme dağıtarak onlarla hatıra fotoğrafı çekti.

Bakan Kasapoğlu'na, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik etti.



