Spor kompleksinin adı değişti

Fatsa Belediyesi Spor Kompleksinin adı belediye meclis kararı ile Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri olarak değiştirildi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, tesisin adının işlev olarak sosyal tesis adına daha uygun olduğu için değiştirildiğini belirterek, “Karadeniz Bölgesi’nde ilk ve tek olarak faaliyete gösteren belediyemize bağlı sosyal tesisimiz bünyesinde bay ve bayanlara ayrı hizmet vermektedir. Tesisimizde hamam, sauna, buhar hamamı, fitness bay ve bayanlar için masaj salonumuz bulunmaktadır. Ayrıca bay ve bayanlara dönüşümlü olarak kullanılmak üzere yarı olimpik kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır. Tesisimizde çocuk ve yetişkinlere yüzme eğitimi verilmektedir. Yine kafeteryanın yanı sıra konferans ve toplantıların yapılabileceği bölüm bulunmaktadır. Hamam spa havuz ve restoran için gelen çocuklu konuklarımızın, çocuklarını güvenli bir ortamda oyun oynamalarını sağlamak amaçlı ücretsiz çocuk oyun salonumuz bulunmaktadır. Ayrıca genç oyun salonumuzda bilardo, masa tenisi, langırt ve satranç oynanabilmektedir” dedi.

Başkan Kibar, sosyal sorumluluk bakımından sosyal tesislerin ayda bir kez özel çocuklara ücretsiz kullandırıldığını ve resmi tatil günlerinde 0-12 yaş gurubu çocuklara ücretsiz kullanım sağlandığını da sözlerine ekledi.