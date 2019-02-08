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Spor hekimi Bülent Zeren vefat etti

08 Şubat 2019 Cuma 19:15
Spor hekimi Bülent Zeren vefat etti


İZMİR (AA) - Spor hekimi Bülent Zeren vefat etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve bu hafta içinde hastaneye kaldırılan Bülent Zeren, hayatını kaybetti.

Birçok sporcunun tedavisini gerçekleştiren Karşıyaka’nın sembol isimlerinden 71 yaşındaki ortopedi ve travmatoloji uzmanı Bülent Zeren, Karşıyaka Spor Adamları Derneğinin de (KARSAD) başkanlığını yürütüyordu.

Zeren için Karşıyaka ve Altınordu kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 19:15
  1. Altınordu
  2. Bülent Zeren
  3. Karşıyaka
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