Spor hekimi Bülent Zeren vefat etti



İZMİR (AA) - Spor hekimi Bülent Zeren vefat etti. Bir süredir kanser tedavisi gören ve bu hafta içinde hastaneye kaldırılan Bülent Zeren, hayatını kaybetti. Birçok sporcunun tedavisini gerçekleştiren Karşıyaka’nın sembol isimlerinden 71 yaşındaki ortopedi ve travmatoloji uzmanı Bülent Zeren, Karşıyaka Spor Adamları Derneğinin de (KARSAD) başkanlığını yürütüyordu. Zeren için Karşıyaka ve Altınordu kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

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