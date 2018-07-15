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Spor federasyonlarından 15 Temmuz mesajları

Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümü ve 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2018 Pazar 10:46
Spor federasyonlarından 15 Temmuz mesajları

Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016'da hain örgütün darbe girişimine karşı aziz milletimiz, Çanakkale ruhuyla tarihe geçen bir demokrasi destanı yazdı... Mermiye göğsünü siper eden, tankların önüne yatan, bombalara meydan okuyan, devletini canı pahasına savunan halkımız, asla diz çökmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. Tarihte eşi görülmemiş ihanet karşısında, dik duruşu ve örnek cesaretiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kahraman milletimize demokrasi mücadelesinde önderlik etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan terör örgütü ve iş birlikçilerine karşı, birlik ve beraberliğimizle tarihi bir ders verdik... Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki, futbol ailesi olarak bizler, her daim darbelerin ve terörün karşısında demokrasinin yanındayız... Milletimizin yaşadığı o kara günü ve hepsi birer kahraman şehitlerimizi asla unutmadık; unutmayacağız... Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün ikinci yılında kanları ile destan yazan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."

BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI DA BİR MESAJ YAYIMLADI

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz alçakça bir darbe girişimine maruz kaldıktan sonra vatandaşlarımız tarihimizde asla unutulmayacak biçimde demokrasiye sahip çıkmıştır. 15 Temmuz akşamında; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, büyük bir kahramanlık örneği gösteren vatandaşlarımız, demokrasimize kast eden bu hain girişimi canları pahasına önlemiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzde; Aziz Şehitlerimizi minnetle anıyor, hepsine Allah'tan rahmet, Gazilerimize ise şifalar diliyorum."

'DEMOKRASİMİZ VAZGEÇİLMEZDİR'

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde "Demokrasi Vazgeçilmezimizdir" başlığıyla yayımlanan mesajda, şöyle denildi:

"15 Temmuz gecesi, demokrasiye inanmış olan devletimiz ve en önemlisi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Tüm yaşananlar bizlere bir kez daha göstermiştir ki terör ve şiddete verilecek tek cevap demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğüdür. Demokrasinin hep yanında durduk, yanında duracağız... Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 10:46
  1. Çanakkale
  2. 15 Temmuz

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