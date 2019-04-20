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Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı

- TFF, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile kulüpler, Türkiye-Irak sınır hattında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

20 Nisan 2019 Cumartesi 11:21
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile kulüpler, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyonlarda kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve bazı askerlerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünün mesajında, "Türkiye-Irak sınırındaki operasyonlarda dört askerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ulusumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasında, "Irak sınır hattında terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar esnasında şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerimizin şehit olduğunu 6 askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri paylaşıldı.

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde ise "Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada dört kahraman askerimizin şehit olduğunu, altı askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." mesajı yer aldı.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 11:21
  1. Başsağlığı mesajı
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray
  5. Hidayet Türkoğlu
  6. Trabzonspor
  7. Türkiye Futbol Federasyonu

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