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Spor Bakanlığı personel alımı İŞKUR 2019

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak işçi alımında 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek. Peki Spor Bakanlığı iş başvurusu, Spor Bakanlığı personel alımı 2019 İŞKUR ne zaman başlayacak? Spor Bakanlığı personel alımı 2019 başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

11 Şubat 2019 Pazartesi 08:27
Spor Bakanlığı personel alımı İŞKUR 2019

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak işçi alımında 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek. Peki Spor Bakanlığı iş başvurusu, Spor Bakanlığı personel alımı 2019 İŞKUR ne zaman başlayacak? Spor Bakanlığı personel alımı 2019 başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs şoförü, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı, güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson, resepsiyon görevlisi, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek kolunda "sürekli işçi" alımı gerçekleştirilecek.

- Temizlik görevlisi olarak alınacaklar engelli ve eski hükümlüler arasından seçilecek.

- Gençlik lideri, muhasebeci, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri alımı sözlü sınav ile diğer branşlardaki işçi alımı ise kura ve sözlü sınavla yapılacak. 

- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak işçi alımında 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek. 

- Muhasebeci ve gençlik kadroları için lisans düzeyinde yapılan 2018 KPSS'nin P3 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.

Spor Bakanlığı İŞKUR işçi allım başvuruları ne zaman? 

11 Şubat itibariyle başlayan başvurular 15 Şubat'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak. Daha sonra İŞKUR tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilen listede yer alan adayların kura çekim yeri ve tarihleri bakanlığın internet sitesinden duyurulacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekimini adaylar da izleyebilecek.

- Başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Belirlenen adaylar "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

 

- Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavın yeri ve tarihleri de bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

- Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

- Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak.

- Sözlü sınavda adaylara genel kültür (25 puan), genel yetenek (25 puan) ve mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin (50 puan) konularda sorular yöneltilecek.

- Adaylar genel kültür ve genel yetenek alanında rastgele seçtikleri kapalı zarflardaki sorulara yazılı cevap verecek.

- Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise adayların yetkinliklerini ölçmeye yönelik eğitim düzeylerine uygun değerlendirme esas alınacak.

Sözlü sınavda en az 70 puan alma zorunluluğu

- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. 

- Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 08:27
  1. Spor Bakanlığı personel alımı 2019 İŞKUR
  2. Spor Bakanlığı iş ilanları
  3. Spor Bakanlığı iş başvurusu
  4. Spor Bakanlığı personel alımı 2019
  5. Spor Bakanlığı personel alımı 2019 başvuru
  6. Gençlik ve Spor Bakanlığı

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