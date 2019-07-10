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Spor A.Ş Talas’ta

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28
Spor A.Ş Talas’ta

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., toplumun tüm kesimlerini spora yönlendirmek için birbirinden renkli etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. “Spor A.Ş. Bizim Mahallede” adı altındaki etkinlikle de mahalleleri spor ve oyun alanlarına dönüştüren Spor A.Ş. bu kez Talas-Bahçelievler Mahallesi’ndeydi. Etkinliklere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılarak çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.


Özellikle çocuklara sporu sevdirmek için çok önemli çalışmalar yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş, sporu oyunlarla birleştirerek eğlenceli ve çekici hale getiriyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliklerden birisi olan “Spor A.Ş. Bizim Mahalle’de” etkinliği Talas-Bahçelievler Mahallesi’nde yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda yapılan etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.


Başkan Memduh Büyükkılıç, farklı aktiviteler ve oyun alanlarının yer aldığı etkinlikte çocuklar ve aileleriyle görüştü. Etkinlik alanında voleybol oynayan ve gençlerle selamlaşan Başkan Büyükkılıç, parkta çay içen bir aileye de misafir oldu ve ikram edilen çayı içti. Etkinlikte vatandaşlara da hitap eden Büyükşehir Belediye BaşkanıBüyükkılıç, “Bu serin ortamda, keyifli, herkesin eğlendiği, dinlendiği ve dayanışmanın sergilendiği güzel bir tablo görüyorum.Spor A.Ş.ekibimize bu tablo için teşekkür ediyorum. Şehrimizin farklı bölgelerinde bu tür etkinlikler yaparak sosyal hayata renk katıyorlar” dedi.


“SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ”


Konuşmasında çocuklara da hitap eden Başkan Büyükkılıç, çocuklardan hareketli olmalarını, sporu ihmal etmemelerini ve sağlıklı beslenmelerini istedi. Çocukları ve gençleri çok önemsediklerini de dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Sizler için en güzel geleceği hazırlamaya özen gösteriyoruz. İyi ki varsınız” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç daha sonra çocuklar arasında yapılan çeşitli yarışmaların birincilerine hediyeler verdi ve etkinlik alanını gezerek vatandaşlarla görüştü.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28
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