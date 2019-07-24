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Spor alanları ve çocuk parkının çalışmalarına başlandı

Bartın Belediyesi tarafından projelendirilerek yapım çalışmalarına başlanan Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak’ta ki park alanında çocuk oyun alanları ve spor sahalarının yapım çalışmalarına başlandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33
Spor alanları ve çocuk parkının çalışmalarına başlandı

Bartın Belediyesi tarafından projelendirilerek yapım çalışmalarına başlanan Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak’ta ki park alanında çocuk oyun alanları ve spor sahalarının yapım çalışmalarına başlandı.


Bartın Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak’ta ki park alanında çalışmaları devam ediyor.


Çalışma hakkında açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren atıl alanları yeninden düzenleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugüne kadar şehrimize kazandırmış olduğumuz Yalı Sevgi Parkı, Karaçay Piknik Alanı, Gazhane Kültür Parkı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Ali Baysal Parkı projelerimizden vatandaşlarımızın istifade etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu projelerimize bir yenisini de Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak’ta yapım çalışmalarını başlatmış olduğumuz park alanını ekleyeceğiz. Geçmiş yıllarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü bitki üretim serası olarak kullandığımız bu alanda gerekli düzenlemeleri yaparak halkımızın güzel vakit geçirebileceği bir park alanı haline getireceğiz Öğretmenevi karşısından başlayarak çevre yoluna kadar uzanan 9.000m2’lik alanda uygulayacağımız projenin içinde çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve spor alanları olacak. Ekiplerimiz Spor alanlarının ve çocuk oyun alanlarının zemini oluşturmak üzere çalışma başlattılar. En kısa zamanda bu güzel projemizi de halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33
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