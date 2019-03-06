SP’li Özay İlhan: “Hiçbir yerde hiçbir partiyleittifakımız söz konusu değildir”

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, 31 Mart’ta bütün il, ilçe ve beldelerde seçime gireceklerini ifade ederek, “Hiçbir yerde hiçbir partiyle ittifakımız söz konusu değildir” dedi.

İl başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, “Saadet Partisi olarak 31 Mart 2019’da yapılacak olan mahalli idareler seçimine bin 389 başkan adayımızla giriyoruz. Saadet Partisi olarak hiçbir yerde, hiçbir partiyle ittifakımız söz konusu değildir” dedi.

Van’da da büyükşehir ve 13 ilçede belediye başkan adaylarıyla seçime gireceklerini dile getiren İlhan, “Kazanacağımıza olan inançla 10 Mart Pazar günü saat 13.00’de milletvekilimiz ve Gençlik Kolları Genel Başkanımız Abdulkadir Karaduman’ın katılımıyla Elite Wold Van Hotel’de aday tanıtım programımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı bu heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki; Van halkı çaresiz değildir, çare Saadet Partisi’dir” ifadelerini kullandı.