Saadet Partisi İlçe Başkanlığı, vatandaşlara bez torba dağıttı

Bursa'da SP İnegöl İlçe Gençlik Kolları; İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla, ilçe sakinlerine üzerlerinde 'Çare Var' yazılı bez torbaları ücretsiz dağıttı.

Etkinlikte konuşan SP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Resul Cerhal, "Marketlerde uygulamaya konulan paralı poşetler tepkiye neden oldu. Yeni uygulama ile vatandaşların marketlerden alışverişleri için alacağı poşetler 25 kuruş ile satılmaya başlandı. Öncelikle Saadet Partisi olarak ifade etmek isteriz ki; plastik kullanımını azaltmak için yapılan her uygulamanın arkasındayız. Ancak 'plastik kullanımını azaltmak' kılıfıyla yapılan rantın da soygunun da karşısındayız" dedi.





"Poşet parası, sözde 'çevre dostu uygulama' adı altında, vatandaşın sırtına yüklenirken, satış yapan firma ise parayla satılan poşetlerindeki logosunu kaldırmayarak bedava reklam yapmaya devam ediyor" diyen Cerhal, şunları kaydetti:



"Tekrar üzerine basarak söylüyoruz; reklam içeren poşetler para ile satılamaz. Sanki bir virüs gibi şehrimizin her noktasında biten, İnegöl'ün yerli esnafını, mahalle bakkalını bitiren, adeta kapitalizmin sokak şubeleri olan zincir marketler, bu uygulama ile kendilerine ciddi maliyet oluşturan poşet bedelinden kurtulduğu gibi, poşetin maliyetini düşündüğümüzde bunun satışından da yüzde 300'e varan kâr sağlamaktadır. Buradan yöneticilerimize ve yetkililerimize sesleniyoruz; Eğer ki mesele çevre dostu bir uygulama ise eğer ki mesele plastik kullanımını azaltmak ise o zaman hiçbir suretle poşet kullanılmasına izin verilmesin. Belirlenen bir limitin üzerinde alışveriş yapanlara ilgili market tarafından ücretsiz bez torba verilsin. Böylelikle hem poşet kullanımı tamamen kalkmış olacak hem de vatandaşa ek bir külfet getirilmeyecektir. Ancak bu tavsiyemiz sonrasında vatandaşı değil de zincir marketlerin bu işten ne kadar zarar edeceğini düşünenler de olacaktır. İşte o zaman paralı poşet uygulamasının çevre dostu değil, sermaye dostu bir uygulama olduğu ortaya çıkacaktır."