0553 313 94 23

Saadet Partisi İlçe Başkanlığı, vatandaşlara bez torba dağıttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Saadet Partisi İlçe Gençlik Kolları üyeleri, ücretsiz bez torba dağıttı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:46
Saadet Partisi İlçe Başkanlığı, vatandaşlara bez torba dağıttı

Bursa'da SP İnegöl İlçe Gençlik Kolları; İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla, ilçe sakinlerine üzerlerinde 'Çare Var' yazılı bez torbaları ücretsiz dağıttı.

Etkinlikte konuşan SP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Resul Cerhal, "Marketlerde uygulamaya konulan paralı poşetler tepkiye neden oldu. Yeni uygulama ile vatandaşların marketlerden alışverişleri için alacağı poşetler 25 kuruş ile satılmaya başlandı. Öncelikle Saadet Partisi olarak ifade etmek isteriz ki; plastik kullanımını azaltmak için yapılan her uygulamanın arkasındayız. Ancak 'plastik kullanımını azaltmak' kılıfıyla yapılan rantın da soygunun da karşısındayız" dedi.



"Poşet parası, sözde 'çevre dostu uygulama' adı altında, vatandaşın sırtına yüklenirken, satış yapan firma ise parayla satılan poşetlerindeki logosunu kaldırmayarak bedava reklam yapmaya devam ediyor" diyen Cerhal, şunları kaydetti:

"Tekrar üzerine basarak söylüyoruz; reklam içeren poşetler para ile satılamaz. Sanki bir virüs gibi şehrimizin her noktasında biten, İnegöl'ün yerli esnafını, mahalle bakkalını bitiren, adeta kapitalizmin sokak şubeleri olan zincir marketler, bu uygulama ile kendilerine ciddi maliyet oluşturan poşet bedelinden kurtulduğu gibi, poşetin maliyetini düşündüğümüzde bunun satışından da yüzde 300'e varan kâr sağlamaktadır. Buradan yöneticilerimize ve yetkililerimize sesleniyoruz; Eğer ki mesele çevre dostu bir uygulama ise eğer ki mesele plastik kullanımını azaltmak ise o zaman hiçbir suretle poşet kullanılmasına izin verilmesin. Belirlenen bir limitin üzerinde alışveriş yapanlara ilgili market tarafından ücretsiz bez torba verilsin. Böylelikle hem poşet kullanımı tamamen kalkmış olacak hem de vatandaşa ek bir külfet getirilmeyecektir. Ancak bu tavsiyemiz sonrasında vatandaşı değil de zincir marketlerin bu işten ne kadar zarar edeceğini düşünenler de olacaktır. İşte o zaman paralı poşet uygulamasının çevre dostu değil, sermaye dostu bir uygulama olduğu ortaya çıkacaktır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 17:46
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Saadet Partisi
  4. Bez torba

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınırda operasyon provası!
    1. Sınırda operasyon provası!
    2. Ayağı kırılan kadın, 2 kilometre..
    3. GÜNCELLEME - "Türkiye'nin sınırlarını..
    4. AK Parti Boyabat belediye başkan adayı..
    5. "Karma maçlarıyla amaçladıklarımıza..
    6. Kayseri'de mobilyacılar sitesinde yangın
    7. Silahını temizlerken kazara eşini..
    8. Umuda Koşanlar, Kamerun'a gitti
    9. "Türkiye, dost arayanlar için eşsiz..
    10. Artvin'deki uyuşturucu operasyonunda..
    11. AK Parti Durağan belediye başkan adayı..
    12. "Türkiye genelinde yüzde 60'ın üzerine..
    13. SP'li gençler, vatandaşlara bez torba..
    14. Paris'te sarı yeleklilere müdahale
    15. Ramallah’ta “Yüzyılın Anlaşması”..
    16. AK Parti Sinop ilçe belediye başkan..
    17. Mahalle tahliye edildi! Valilikten..
    18. HSK'nın ihraç ettiği 2 hakim FETÖ'den..
    19. Çanakkale'de 106 kaçak göçmen yakalandı
    20. Voleybol: Efeler Ligi
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi