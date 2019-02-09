SP'li başkanın oğlunun da içinde olduğu kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu'nun oğlunun da içinde olduğu aracın kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 23 BN 940 plakalı araç, M.T. yönetimindeki 58 TU 307 plakalı kamyonla ile çarpıştı. İHA'nın haberine göre kazada araçta bulunan Tahsin Karadağ hayatını kaybetti, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu'nun oğlu Abdullah ile birlikte 2 kişi de yaralandı. Kaza haberini alan Hacıbekiroğlu, Sivas'a gitti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.