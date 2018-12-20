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SPK’dan "sosyal medyada manipülasyon" uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu:- "Son dönemde sosyal medya hesapları üzerinden, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir”- “Tamamıyla yatırımcıların aldatılmasına ve mağdur edilmesine yönelik olduğuna dair ciddi emareler bulunan söz konusu fiilleri işleyenler hakkında hukuki işlemlere başlanacaktır”

20 Aralık 2018 Perşembe 19:01
SPK’dan "sosyal medyada manipülasyon" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemde sosyal medya hesapları üzerinden, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığını bildirdi.

SPK tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurulca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, son dönemde sosyal medya hesapları üzerinden, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığının anlaşıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Son dönemde Facebook, Twitter vb. sosyal medya hesapları üzerinden, kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyet izni olmadan, hatta haklarında daha önce kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dahil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir.”

Söz konusu filleri işleyenler hakkında gerekli incelemelerin ardından hukuki işlemlere başlanacağı aktarılan açıklamada, “Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçeye dayanmayıp tamamıyla yatırımcıların aldatılmasına ve mağdur edilmesine yönelik olduğuna dair ciddi emareler bulunan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak, hukuki işlemlere başlanacaktır.” denildi.

Açıklamada ayrıca yatırımcıların herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen, gerek sosyal medya gerekse diğer iletişim ve haberleşme kanalları üzerinden, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:01
  1. manipülasyon
  2. sosyal medya
  3. SPK

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