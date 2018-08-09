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SPK üyeliğine Birol Küle getirildi Birol Küle kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile kamu kurum ve kuruluşlarına yeni atamalar gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üyeliğe Birol Küle atandı. Peki Birol Küle kimdir?

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:00
SPK üyeliğine Birol Küle getirildi Birol Küle kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile kamu kurum ve kuruluşlarına yeni atamalar gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üyeliğe Birol Küle atandı. Peki Birol Küle kimdir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üyeliğine atanan Bülent Küle, 2010-2012 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda (TMSF) çalıştı. Küle, TMSF'de Ticari ve İktisadi Bütünlükler İhale Komisyonu Başkanlığı, kurum tarafından yönetimi ve denetimi devralınmış 52 adet şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Tahsilat Daire Başkanlığı yapmıştı. Küle 2012'den bu yana Kurul üyeliği görevinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 11:00
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