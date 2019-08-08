SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) QNB Finansbank'ın 30 milyar lira ve Vakıfbank'ın 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı başvurusunu onayladı.

SPK, RTA Laboratuvarları BiyolojikÜrünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ'nin 12 milyon 500 bin lira tutarında bedelli sermaye artırımı ile QNB Finansbank'ın 30 milyar lira, Vakıfbank'ın 25 milyar lira, Borusan Yatırım'ın 1 milyar lira, MLP Sağlık Hizmetleri'nin 500 milyon lira ve Tam Faktoring'in 200 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurularına onay verdi.

TF VarlıkKiralama AŞ'nin 500 milyon lira tutarındaki Yönetim Sözleşmesine,Sahipliğe ve Alım-SatımaDayalı Kira Sertifikası ihraç başvurusunu da kabul eden Kurul, Fokus Portföy Yönetimi AŞ'de, Fokus Yatırım Holding AŞ ve Kubilay Cinemre'nin sahip oldukları hisselerin Strateji Portföy Yönetimi AŞ'ye devredilmesine de izin verdi.

Kurul, Invest-AZ YatırımMenkul Değerler AŞ'ye müşterilere mevzuatta belirlenenden daha yüksek kaldıraç oranıyla işlem yaptırılması nedeniyle 52 bin 98 lira, Marbaş MenkulDeğerler AŞ'ye, müşteri nakitlerinindeğerlendirilmesi uygulamalarındaki mevzuata aykırılıklar nedeniyle 38 bin 308 lira ve Avod KurutulmuşGıda AŞ'ye Ağustos 2018'de gerçekleştirilen sermaye artırımındaki usulsüzlükler nedeniyle 61 bin 922 lira idari para cezası uyguladı.

Avod Kurutulmuş Gıda AŞ'nin (Şirket) Ağustos 2018’de gerçekleştirilen sermaye artırımı işlemiyle ilgili değerlendirmesi sonucunda şirketin 90 milyon TL tutarındaki sermayesinde pay sahibi olan ortaklardan,genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletenlerin tamamı için ayrılmahakkının tanınması gerektiği kaydedilen haftalık bültende, "Yapılacak genel kurulda sermaye artırımı işleminin onaylanması halinde, olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhinitoplantı tutanağına işleten pay sahiplerine tanınacak ayrılma hakkı maliyetinin 29 milyon 541 bin 719 TL’lik kısmının Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak tarafından karşılanması, bu tutarı aşan kısmının ise şirket tarafından karşılanması gerektiğine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.



