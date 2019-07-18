0553 313 94 23

SPK haftalık bülteni

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:04
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Migros Ticaret'in 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul BİM BirleşikMağazalar'ın 330 milyon 600 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Destek Varlık Yönetim'in 17 milyon lira, Migros Ticaret'in 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Halk Varlık kiralamanın 150 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın diğer menkul kıymetler ve kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere türevaraçlarda işlem aracılığı ve halka arza aracılık faaliyet izni alma talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 3 kişiye toplam 984 bin 357,64 lira, İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarakyapılan inceleme sonucunda 3 kişiye toplam 81 bin 141 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran SPK, "Twitter" adlı sosyal paylaşım sitesinde yapılan paylaşımların izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamına girmesinedeniyle 2 kişi hakkında, Sönmez Pamuklu Sanayii pay piyasasında yapılan inceleme sonucunda 1 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,"https://experfx.com" ve "https://troyforex.com" adlı internet sitelerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak söz konusu internet siteleri ile 1 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Sönmez Pamuklu Sanayii pay piyasasında yapılan inceleme sonucunda 3 kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağıgetirilmesini kararlaştırdı.

SPK, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'nin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının yüzde 100'üne sahip olduğuBeymen Mağazacılık'ı devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşmeişlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 20:04
  1. SPK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, kaleci Okan Kocuk ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
    1. Galatasaray, kaleci Okan Kocuk ile 4..
    2. Türkiye'den Afganistan'daki terör..
    3. Trump'ın 'Türkiye' mesajı sonrası..
    4. Futbol: Hazırlık maçı
    5. Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra milli..
    6. "Şu anda Türkiye'ye yaptırım konusuna..
    7. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu..
    8. Japonya ve Venezuela'dan Erbil'deki..
    9. Özbekistan'da Okçuluk Federasyonunun..
    10. Ruhani Fransa Cumhurbaşkanı'ndan "ABD..
    11. "Lübnan'daki Filistinli mültecilerle..
    12. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol..
    13. Malatya’da sağanak yağış kayısı..
    14. Huawei'den kritik Android açıklaması!
    15. Trump: “Türkiye’ye şu an için yaptırım..
    16. John Obi Mikel, Nijerya Milli..
    17. Rize’de trafik kazası: 8 yaralı
    18. Denizli'de çatı yangını
    19. 22. Türk Boyları Kültür Şöleni
    20. Rusya'dan Avrupa ülkelerine İran..
    21. Bloomberg'ten alçak haber!..
    22. Güneydoğu Asya'da ulusötesi suçlar..
    23. 29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk..
    25. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    26. "20. Uluslararası Altın Safran..
    27. Elazığ'da bin 500 dönümlük alanda anız..
    28. ABD Başkanı Donald Trump, (S-400'ler..
    29. Şekeri dengeleyen matcha çaylı kek yağ..
    30. Pence'ten Suudi Arabistan'a "Raif..
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’
    Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’