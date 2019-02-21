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SPK haftalık bülteni

21 Şubat 2019 Perşembe 19:16
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rönesans Holding'in 1 milyar 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Rönesans Holding'in 1 milyar 500 milyon lira, Yeditepe Faktoring'in 120 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı ve Aktif Bank Sukuk VarlıkKiralamanın 200 milyon lira tutarındaki ortaklığa dayalı kira sertifikası başvurusuna onay verdi.

Atlas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık'a 24 bin 672 lira, Ekspertur Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık'a 69 bin 269 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen https://www.klasfx19.com, https://www.6markets53.com, https://www.adminmarkets8.com, https://www.adminmarketsgiris2.com, https://galafx9.com, https://lp.galafx9.com, https://karkapital6.com, https://www.limitmarkets.com, https://www.trendfx3.com, https://fbs-tr.trade, http://www.fxoro5.com, https://www.asforex.com, https://www.asforex1.com, https://www.uzmanfx.net, https://www.uzmanfx1.net, http://www.uzmanfx.org, https://invests360.com, https://experfx.com, https://www.lidyatrade.com, https://www.megakapital.com, https://www.megakapital1.com, https://www.lordfx1.com, https://simplefx.com, http://www.destekfx.com, https://www.ainvestments.com, https://trade.ainvestments.com, https://lp.ainvestments.com, http://landing.marketstm.cominternet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 19:16
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