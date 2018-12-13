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SPK haftalık bülteni

13 Aralık 2018 Perşembe 20:15
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Bankası'nın 3 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Göltaş Göller BölgesiÇimento Sanayi veTicaret'in 10 milyon 800 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Uşak Seramik Sanayi'nin 56 milyon 664 bin 69,25 lira, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık'ın 40 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Oyak Yatırım Menkul Değerler'in 200 milyon lira, Vakıf Faktoring'in 210 milyon lira, Aygaz'ın 300 milyon lira ve Ziraat Bankası'nın 3 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Başkent Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, Başkent MenkulDeğerler AŞ'ye 78 bin 147 lira ve 1 kişiye 26 bin 49 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca yapılan inceleme sonucunda, 1 kişiye 27 bin 47 lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindekiişlemlerde sorumluluğu bulunan 5 kişi hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar veren SPK, bu kişiler hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağıgetirilmesini kararlaştırdı.

Kurul, 3 Mart 2016 tarih ve 7/223 sayılı ilke karara göre, emeklilik yatırım fonlarında düzenlemeye giderek bir madde eklenmesine hükmetti. Maddeye göre, emeklilik yatırım fonlarının portföylerine ihraççı veya üçüncü kişiler tarafından verilen geri alım taahhüdü içeren ortaklıkpayı, borçlanma aracı, teminatlı menkul kıymet, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet, kira sertifikası, gayrimenkul sertifikasıve benzeri sermaye piyasası araçlarının ihraçlarından ilgili sermaye piyasası araçlarının dahil edilmesi halinde, söz konusutaahhüt kapsamında fon portföylerinden yapılacak satım işlemleri, her bir işlem için gerekçeli fon kurulu kararı alınması şartı ileborsa dışında gerçekleştirilebilecek.

SPK ayrıca 20 Haziran 2014 tarih ve 19/614 sayılı ilke kararına göre yatırım fonlarında da düzenlemeye giderek bir madde eklenmesini kararlaştırdı. Maddede "Yatırım fonlarının portföylerine ihraççı veya üçüncü kişiler tarafından verilen geri alım taahhüdü içeren ortaklık payı,borçlanma aracı, teminatlı menkul kıymet, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet, kira sertifikası, gayrimenkul sertifikası vebenzeri sermaye piyasası araçlarının ihraçlarından ilgili sermaye piyasası araçlarının dahil edilmesi halinde, söz konusu taahhütkapsamında fon portföylerinden yapılacak satım işlemleri, her bir işlem için gerekçeli yönetim kurulu kararı alınması şartı ile borsadışında gerçekleştirilebilir." ibareleri yer aldı.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:15
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