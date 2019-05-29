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"Spitzenkandidat sürecinin otomatik olmadığı konusunda mutabık kaldık"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:- "Spitzenkandidat sürecinin otomatik olmadığı konusunda mutabık kaldık"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 02:50
"Spitzenkandidat sürecinin otomatik olmadığı konusunda mutabık kaldık"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, belirlenecek yeni Avrupa Konseyi Başkanı sürecine ilişkin, "Spitzenkandidat sürecinin otomatik olmadığı konusunda mutabık kaldık." dedi.

Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Liderler Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin ardından 1979'dan bu yana ilk kez Avrupa Parlamentosu'nda (AP) iki partiyle çoğunluk oluşmadığına dikkati çekti.

"Spitzenkandidat sürecinin otomatik olmadığı konusunda mutabık kaldık." diyen Macron, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un halefini belirlemek isim çalışması yapacağını ve en geç haziranda düzenlenecek zirvede 4 isim önereceğini belirtti.

Macron, AB'nin öncelikli konuların arasında iklim değişikliğinin bulunduğunu söyledi.

AB Konseyi Başkanlığını devralacak kişinin AB Konseyi'nde ve AP'de çoğunluğu elde etmesi, güvenilir olması ve güçlü bir Avrupa'ya inanması gerektiğini ifade eden Macron, konuşmasında Konsey Başkanlığı için desteklediği isim konusunda bilgi vermedi.

2014 AP seçimlerinde en fazla oyu alan siyasi grubun liste başı adayı "Spitzenkandidat" olarak adlanan süreçle AB Komisyonu Başkanı seçilmişti. Bu yılki seçimler öncesinde AP'de bulunan siyasi gruplar, Spitzenkandidat süreci için liste başı adaylarını açıklamıştı.

Hristiyan Demokratların çatı örgütü Avrupa Halk Partisi, AB Komisyonu Başkanlığı için Alman Manfred Weber'i, Sosyalistler Hollandalı Frans Timmermans'ı, Muhafazakarlar ve Reformistler İttifakı ise Çek Jan Zahradil'i önermişti. Liberaller ve Yeşiller ise birden çok ismi AB Komisyonu Başkanlığına aday göstermişti.


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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 02:50
  1. Fransa
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  3. spitzenkandidat

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