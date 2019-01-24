Spiralle açılmaya çalışılan fünye dolu kasa patladı: 3 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde spiral makinesiyle açılmaya çalışılan içi fünye dolu kasanın patlaması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kapatılan bir kum ocağında, içerisinde patlayıcı fünyelerin bulunduğu ve anahtarı kayıp olan çelik kasa çilingir tarafından açılması için İspat Cami Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan hurdacıya bırakıldı.

İçerisinde fünyelerin bulunduğu ve çilingirin açacağı uyarısı yapılmasına rağmen burada çalışanlar, spiral makinesiyle çelik kasayı keserek, açmak istedi.

Spiralden çıkan kıvılcımların sıçradığı fünyelerin patlaması sonucu Ahmet Akan, oğlu Muhammed Akan ve Afganistan uyruklu Hasan Mirzae yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sol bacağı kopan Ahmet Akan ve sırtından yaralanan oğlu, buradaki tedavilerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kafasından yaralanan Hasan Mirzae ise ameliyata alındı.

- 3 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri olay yerinin çevresinde güvenlik önlemi alırken, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanları da patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı.

Olayın ardından iş yeri sahibi M.K, çelik kasayı hurdacıya bırakan eski kum ocağı işletmecisi N.Y. ve oğlu E.Y. gözaltına alındı.