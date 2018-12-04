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Spiler Kübra Eken'i yaralama davasında karar beli oldu

Doğumdan sonra şuur kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılan spiker Kübra Eken'i darbederek felç geçirmesine sebep olduğu öne sürülen eşi Neptün Bülent Eken, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası aldı.

04 Aralık 2018 Salı 14:30
Spiler Kübra Eken'i yaralama davasında karar beli oldu

Doğum sonrası şuur kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılan spiker Kübra Eken'i darbederek felç geçirmesine neden olduğu iddia edilen eşi Neptün Bülent Eken, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Neptün Bülent Eken ve mağdur Kübra Eken ile taraf avukatları hazır bulundu.

Kübra Eken'in avukatlarından İpek Bozkurt, dosyada Kübra Eken'in yaralanmasına ilişkin 6 ayrı rapor bulunduğunu belirterek, "Bu raporlardan 3 tanesinde müvekkilimin yaralanmasının uğradığı darptan meydana geldiği belirtilmektedir. Adli Tıp raporunda ise bu hususun kesin olarak tespit edilemeyeceği belirtilmiştir. Bizce Adli Tıp görevini layıkıyla yerine getirmemiştir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Kübra Eken ceza talebinde bulundu

Konuşma güçlüğü yaşadığı görülen mağdur Kübra Eken de sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi. 

Son sözü sorulan sanık Neptün Bülent Eken ise üzerine atılı suçu işlemediğini savundu. 

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Neptün Bülent Eken'i "kasten yaralama" suçundan önce 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini eşine karşı gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 15 aya çıkaran mahkeme, yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını indirim nedeni sayarak, cezayı 12 ay 15 güne düşürdü. 

Mahkeme, Neptün Bülent Eken'in mahkemeye yansıyan suç işleme konusundaki eğilimlerine göre tekrar suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle, hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verdi. 

Duruşma bitiminde açıklama

Davanın karara bağlanmasının ardından adliye önünde açıklama yapan Kübra Eken'in avukatı İpek Bozkurt, kararın kendilerini tatmin etmediğini belirterek, "Biz bu davayı yaralama olayının olduğu 2013'ten beri takip ediyoruz. Bu dosya 2014'te açıldı. Dosyanın içinde 5 bilimsel rapor var. 3 tanesi Kübra'nın uğradığı darp neticesinde böyle ağır bir beyin kanaması geçirdiğini söylüyor. Müvekkilimizin durumu belli. Sanık, basit yaralamadan ceza aldı. Müvekkilim adına utanıyorum. Duruşma sırasında sanığın göstermiş olduğu halden dolayı da iyi hal indirimi yapıldı. Benim müvekkilimin ömrü elinden alınmış. Çocuğuyla görüşemiyor." ifadelerini kullandı. 

Kübra Eken'in annesi Nuran Yelkenci de karara tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:30
  1. Neptün Bülent Eken
  2. Kübra Eken

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