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Spil Dağı'nda kar keyfi

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'na kar yağmasını fırsat bilenler kartopu oynayıp eğlendi

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:54
Spil Dağı'nda kar keyfi

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası çok sayıda kişi kar keyfi yaşamak için Spil Dağı Milli Parkı'na çıktı.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Spil Dağı Milli Parkı'na çocuklarıyla gelenler kar topu oynadı, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bölgeye ailesiyle gelen Cemil Kaçar, "Spil'e kar yağdığı için çok mutlu olduk. Kar yağmasını bekliyorduk. Kızım ve annemle birlikte karla oynamak için geldik. Manzara kartpostallık, keşke sürekli yağsa." dedi.

Doğum gününü Spil'de karların içinde kutlamayı tercih eden Emrecan Doğru da "Benim için çok güzel bir anı oldu. Doğum günümde kartopu savaşı yapmak çok eğlenceliydi." diye konuştu.

Yusuf Gülçimen de Manisa'ya uzun süredir kar yağmadığını, karı çok özlediğini ve arkadaşlarıyla birlikte gelerek karın tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

- Hayvanlara mama desteği

Öte yandan Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) Başkanı Bahattin Özer, kar yağışı sonrası olası olumsuzluklara karşı gönüllü olarak bölgeye geldiklerini belirtti.

Bölgede yaban hayvanları için yemleme yaptıklarını da anlatan Özer, "Bu kış koşullarında insanlara olduğu kadar hayvanlara da destek olmaya gayret ediyoruz. Yem ve su bırakıyoruz. Zor oluyor ama bu sevgi başka bir türlü tarif edilemez." dedi.

Bu arada Spil Dağı'nda yağan karın ardından yem arayışına çıkan yılkı atları renkli görüntüler oluşturdu.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:54
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