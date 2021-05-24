Spike proteini nedir? Spike proteini nasıl oluşur? Spike proteini nasıl üretilir?

Spike proteini nedir? Koronavirüsler, birçok koronavirüs için konakçı reseptörlerin tanınması için gerekli olan büyük, trimerik sivri glikoproteinlere (S proteini) sahip zarflı virüslerdir ve ayrıca viral ve konakçı hücre membranlarının hücrelere viral giriş için füzyonu. Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2'nin (SARS-CoV-2) sivri glikoproteini (S proteini), reseptör etkileşimi ve immün tanımaya aracılık eder. Virüs girişi için kritik bir adım olan konak hücre reseptörü olan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'ye (ACE2) bağlanır. Koronavirüs S proteininin diğer bir önemli özelliği, nötralize edici antikorları ve koruyucu bağışıklığı indükleme kapasitesidir ve bu nedenle aşı geliştirme için ana hedef olarak kabul edilir. Başak proteini, S1 ve S2 olmak üzere iki alt birim içeren büyük bir tip I transmembran proteinidir. S1 esas olarak, hücre yüzey reseptörünü tanımaktan sorumlu bir reseptör bağlanma alanı (RBD) içerir ve S2, membran füzyonu için gerekli olan temel elementleri içerir

Spike proteini nasıl oluşur?

mRNA aşılarının tümü (BioNTech de Moderna da) koronavirüsün Spike proteininin üretimi için gereken mesajları taşıyor. BioNTech’i geliştiren Türk bilim insanları Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, mRNA aşısı için “sentetik bir mRNA” oluşturarak bu başarıyı yakaladılar. Ürettikleri bu sentetik mRNA dizilimine yeni koronavirüsteki Spike proteininin şifrelerini kodladılar. Ayrıca bu sentetik mRNA’yı da “hücre duvarını kolayca geçebilsin, hücrenin içine rahatça girebilsin” diye “yağ kaplı nanoparçacıklar”ın içine yerleştirdiler. Mucize gelişmeler işte tam da bu noktada başlıyor.

Spike proteini nasıl üretilir?

Sentetik mRNA aşılanmayı takiben hücrelerimizin içine girdikten hemen sonra süratle her hücrenin “protein üretim merkezleri” olarak görev yapan “ribozomlar” ile temas ediyor, “Spike proteini üret!” mesajını veriyor. Bu merkezler de kısa bir süre sonra yeni koronavirüsün spike proteinini hücrede üretmeye başlıyor. Kısacası mRNA aşıları doğal virüsleri veya virüs parçacıklarını içermiyor, aşıların içindeki sentetik mRNA aşılamadan sonra asla “hücre çekirdeği”ne ve “çekirdekte saklı genetik materyalimize (insan genomuna)” dahil olamıyor. Etkisini sadece “Spike proteini üret” emrini verdiği ribozomlarda gösterebiliyor. İşte o mucize süreç tam da bu noktadan sonra başlıyor.

Spike proteini nasıl elde ediliyor?

Aşılanmamızı takiben kendi hücrelerimizin ürettiği Spike proteinleri bağışıklık sistemimiz tarafından “yabancı proteinler” olarak algılanmakta ve virüsün Spike proteinine karşı oluşması gereken antikorların ve T hücrelerinin üretimi devreye girmektedir. Özetle, dışarıdan aşıyla uygulanan sentetik mRNA parçacığının verdiği mesaj sayesinde hücrelerimizde yeni koronavirüsün Spike proteini üretilmekte ve bu yeni ve yabancı proteinin varlığını algılayan bağışıklık sistemimiz ise süratle hücresel ve antikor cevaplı yapısal bağışıklık cevabını devreye sokmaktadır.