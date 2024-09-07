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Avrupa SPD’li vekiller Scholz’u topa tuttu
Avrupa

SPD’li vekiller Scholz’u topa tuttu

Yeniakit Publisher
2024-09-07 07:32:00 -
SPD’li vekiller Scholz’u topa tuttu

Doğudaki eyaletlerde hezimete uğrayan SPD’de sular durulmuyor. SPD’li vekiller, Başbakan Scholz ve sözcüsünü ağır şekilde eleştirdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekilleri, Başbakan Olaf Scholz ve onun iletişim stratejisine tepki gösterdi. SPD Meclis Grubu'nun yaptığı kapalı toplantıda milletvekillerinin, hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit ve başkanlığını yaptığı Federal Basın Bürosu'na (BPA) yönelik sert eleştirilerde bulunduğu ortaya çıktı.

SANKİ MERZ BAŞBAKAN

Vekiller, Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'ı yetersiz kalmakla suçladı ve Solingen'deki bıçaklı terör saldırısından sonra CDU Lideri Friedrich Merz'in daha çok ön planda olduğunu, başbakan gibi davrandığını belirtti. Basın bürosunu pasif kalmakla suçlayan vekiller, "ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli füze yerleştirilmesi konusu da anlatılamadı" dedi.

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