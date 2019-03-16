0553 313 94 23

SP’den Yeni Zelanda ve Halepçe katliamı protestosu

Saadet Partisi (SP) Van İl Tanıtma Başkanı Özcan Gülmez, Halepçe katliamının "Kürtler’in Hiroşiması" olduğunu söyledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:00
SP’den Yeni Zelanda ve Halepçe katliamı protestosu

Saadet Partisi (SP) Van İl Tanıtma Başkanı Özcan Gülmez, Halepçe katliamının "Kürtler’in Hiroşiması" olduğunu söyledi.

 

SP Van İl Tanıtma Başkanı Özcan Gülmez, il teşkilatında yaptığı açıklamada, Halepçe katliamının "Kürtler’in Hiroşiması" olduğunu söyledi. Gülmez, "Bütün dünya, 2. Dünya Savaşı’nda Hiroşima bombalanırken nasıl izlediyse, Halepçe’de de kimyasal silahlar kullanırken öyle izledi. 31 yıl önce Irak’ın Halepçe kentinde yaşanan ve 5 bin kişinin hayatını kaybettiği bunun acısının daha tazeliğini korurken ne yazık ki dün itibarı ile yeni Zelanda’da 49 kardeşimiz Hristiyan çeteler tarafında yapılan terör saldırısı ile şehadet şerbeti tattılar. Açık net bir şekilde ifade ediyoruz ki bu bir terör saldırısıdır. Ve en ağır şekilde cezalandırılmalı, sadece kınamalı mesajlar kullanılmamalıdır. Ve dünya bir daha görmüştür ki dünyaya özgürlük, demokrasi satanlar aslında insanlığı ifsat edenlerdir. Ümmetimizin başı sağ olsun. Ne acıdır ki bir katliamı protesto ederken üzerine başka katliamlar ekleniyor" dedi. Gülmez, Halepçe’de yaşananların bugün Irak’ta meydana gelen olaylardan farkı olmadığını dile getirdi.

 

31 yıl önce insanlığın son yılların en korkunç ve en vahşi katliamına şahit olduğunu söyleyen Gülmez, "İran-Irak savaşının 8. yılında Enfal Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen Halepçe katliamında 5 binden fazla Kürt kardeşimiz şehit edildi. 16 Mart 1988’de gerçekleştirilen katliam sırasında İran sınırına yakın bölgede bulunan Halepçeliler, Irak ordusunun yaptığı hava bombardımanından sonra sığınaklara çekildilerse de bir süre sonra atılan kimyasal silahlardan kendilerini koruyamadılar. Halepçe’ye kimyasal silahlar atanlar yargılanıp idam edildi ancak onlara bu silahları verenler yargılanmadı. Dün Saddam’ı kullanarak Kürtlere kimyasal silahlar yağdıranlar, bugün Irak’ta 2 milyon insanımızın ölümüne neden olanlar aynı zihniyet ve aynı devletlerdir. Mazlumun dini, dili, ırkı ve rengi sorulmaz. Zulüm kimden gelirse gelsin ve kime karşı olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana olmak zorundayız. Rabbim ümmet birlik, dirlik ve düzen nasip etsin ki bir daha insanlık bu denli acılar yaşamasın" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:00
  1. Van
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları
    1. Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları
    2. MÜSİAD İzmir İl Başkanı: İslam karşıtı..
    3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    4. Kaymakam sayesinde teknoloji..
    5. Aydemir’den islamofobi tepkisi
    6. Bağcılar Belediyesi'nin kekemelik..
    7. Eyüpsultan'da çatı yanarken arkadaki..
    8. Kayakçılar Aslı Nemutlu adına..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 3..
    10. Zaferin 104. yıl coşkusu 17 Burda AVM’..
    11. Yeni Zelanda saldırı kurbanlarını..
    12. Başkan Gülsoy’dan 18 Mart Şehitleri..
    13. Zeytinburnu'nda parkta dövüp dereye..
    14. Mustafa Pak: Ankara Yavaş’a da,..
    15. Sosyal medya fenomenleri, Diyarbakır’ı..
    16. Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın..
    17. "Alışık olduğumuz tablonun da ötesinde..
    18. Dumlupınar’da ’’İslam ve gençlik’’..
    19. Vali Bilmez, İpekyolu ilçesindeki..
    20. Erdoğan: "(Terörist) İstanbul'a..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler