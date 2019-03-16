SP’den Yeni Zelanda ve Halepçe katliamı protestosu

Saadet Partisi (SP) Van İl Tanıtma Başkanı Özcan Gülmez, Halepçe katliamının "Kürtler’in Hiroşiması" olduğunu söyledi.

SP Van İl Tanıtma Başkanı Özcan Gülmez, il teşkilatında yaptığı açıklamada, Halepçe katliamının "Kürtler’in Hiroşiması" olduğunu söyledi. Gülmez, "Bütün dünya, 2. Dünya Savaşı’nda Hiroşima bombalanırken nasıl izlediyse, Halepçe’de de kimyasal silahlar kullanırken öyle izledi. 31 yıl önce Irak’ın Halepçe kentinde yaşanan ve 5 bin kişinin hayatını kaybettiği bunun acısının daha tazeliğini korurken ne yazık ki dün itibarı ile yeni Zelanda’da 49 kardeşimiz Hristiyan çeteler tarafında yapılan terör saldırısı ile şehadet şerbeti tattılar. Açık net bir şekilde ifade ediyoruz ki bu bir terör saldırısıdır. Ve en ağır şekilde cezalandırılmalı, sadece kınamalı mesajlar kullanılmamalıdır. Ve dünya bir daha görmüştür ki dünyaya özgürlük, demokrasi satanlar aslında insanlığı ifsat edenlerdir. Ümmetimizin başı sağ olsun. Ne acıdır ki bir katliamı protesto ederken üzerine başka katliamlar ekleniyor" dedi. Gülmez, Halepçe’de yaşananların bugün Irak’ta meydana gelen olaylardan farkı olmadığını dile getirdi.

31 yıl önce insanlığın son yılların en korkunç ve en vahşi katliamına şahit olduğunu söyleyen Gülmez, "İran-Irak savaşının 8. yılında Enfal Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen Halepçe katliamında 5 binden fazla Kürt kardeşimiz şehit edildi. 16 Mart 1988’de gerçekleştirilen katliam sırasında İran sınırına yakın bölgede bulunan Halepçeliler, Irak ordusunun yaptığı hava bombardımanından sonra sığınaklara çekildilerse de bir süre sonra atılan kimyasal silahlardan kendilerini koruyamadılar. Halepçe’ye kimyasal silahlar atanlar yargılanıp idam edildi ancak onlara bu silahları verenler yargılanmadı. Dün Saddam’ı kullanarak Kürtlere kimyasal silahlar yağdıranlar, bugün Irak’ta 2 milyon insanımızın ölümüne neden olanlar aynı zihniyet ve aynı devletlerdir. Mazlumun dini, dili, ırkı ve rengi sorulmaz. Zulüm kimden gelirse gelsin ve kime karşı olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana olmak zorundayız. Rabbim ümmet birlik, dirlik ve düzen nasip etsin ki bir daha insanlık bu denli acılar yaşamasın" ifadelerini kullandı.