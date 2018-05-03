S&P’den seçim provokasyonu

Türkiye’deki seçimi fırsat bilen uluslararası derecelendirme kuruluşları ile ekonomik örgütler, yeniden saldırıya geçti. IMF’nin ardından Standard&Poor’s (S&P) da gerçeklerden uzak bir yorumla Türkiye ekonomisini hedef aldı. IMF’nin “Çok hızlı büyüyorsunuz, ekonominiz aşırı ısındı” iddiasının ardından, S&P’nin “Ekonomik görünümünüz durağan” demesi dikkat çekti.

SEÇİM ÖNCESİNE ÇEKTİ

Daha önce duyurduğu değerlendirme takvimine göre Türkiye’ye ilişkin ağustos ayında açıklama yapması beklenen S&P, dün beklenmedik bir açıklamayla Türkiye’yi hedef aldı. Türkiye’nin kredi notunu düşüren S&P, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu “BB”den “BB-”ye çekti, yerli para cinsinden notunun “BB+”dan “BB”ye düşürüldüğünü, görünümünün “durağan” olduğunu bildirdi. Daha önceki değerlendirmelerinden Türkiye’yi haksız yorumlarla hedef aldığını bildiğimiz derecelendirme kuruluşunun, açıklamasını erkene çekmesinin seçim ortamında ekonomiyi kötü gösterme gayreti olarak değerlendirildi.

IMF İSE HEM ÖVDÜ HEM “HIZLI BÜYÜYORSUNUZ!” DEDİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan ise önceki gün yaptığı açıklamada “Geçen sene reel gayri safi yurtiçi hasıla artışı neredeyse yüzde 7,5’e ulaşmakla kalmadı, Türk ekonomisi 1 milyon kişiye istihdam sağladı. Bu gerçekten etkileyici bir performans, darbe girişimi sonrasındaki yavaşlamadan fevkalade bir toparlanma” dedi. Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığı yönündeki iddiasını da sürdüren IMF Şefi, geçen sene potansiyelin üstüne çıkan büyümenin yüksek enflasyon ve cari açık gibi aşırı ısınma işaretlerini beraberinde getirdiğini öne sürdü. McGettigan, Bizim görüşümüz ekonominin bu yıl yüzde 5,5 seviyesinde büyüme devam etmesinin aşırı ısınmaya katkı sağlayacağı yönünde” dedi.

ŞİMŞEK: ZAMANLAMASI MANİDAR

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu düşürmesini eleştirdi ve zamanlamasına dikkat çekti. Sosyal paylaşım hesabından değerlendirmelerde bulunan Şimşek, “S&P kararının zamanlaması oldukça manidar. Daha önce Türkiye’nin kredi notunu ağustosta gözden geçirmeyi açıklayan S&P’nin bu kararının öne alındığı görülüyor. Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?” diye sordu. Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesinin zamanlama açısından yanlış olduğunu belirten Şimşek, S&P’nin analizini de yetersiz bulduğunu vurguladı. Şimşek, seçimlerin erkene alınmasının belirsizliği azalttığını da ifade etti. (Yeni Şafak)