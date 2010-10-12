THY- Euroleague
0553 313 94 23

SP’de istifa rüzgarı sürüyor

Saadet Partisi'nin Sakarya'da görev yapan 1 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi, 7 ilçe teşkilatı başkanı ve yönetim kurulu üyeleri partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar

12 Ekim 2010 Salı 09:00
SP’de istifa rüzgarı sürüyor

Çark Mesire'deki bir restoranda düzenledikleri basın toplantısında partiden istifa eden kişiler adına konuşan Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Osman İbrahimbaş, Saadet Partisi içinde siyaset yapma imkanının kalmadığını söyledi. Toplantıda İbrahimbaş ile birlikte, Sakarya'nın Hendek, Akyazı, Karapürçek, Kocaali, Ferizli, Söğütlü ve Erenler ilçe başkanları yönetimleriyle birlikte istifa ettiklerini belirttiler.

DİYARBAKIR’DA İSTİFALAR

Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Alaattin Parlak ve 3 belde belediye başkanı da partisinden istifa etti. Parlak, Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Saadet Partisi'nin 11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan olağanüstü kongresi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin kendilerini üzdüğünü söyledi. Parlak, Şölen, Gürbüz ve Kuyular belde belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 252 üye ile birlikte istifa ettiklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:22
  1. Sakarya
  2. Diyarbakır
  3. arşiv haber
  4. yeni akit gazetesi
  5. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Amasya'da zincirleme trafik kazası: 1..
    2. Ahmet Türk, 15 bin kişilik barış..
    3. Cumhurbaşkanı Gül’den Vatan yazarına..
    4. Fransa'da polis sendikasından sarı..
    5. Ankara'da feci kaza! Otobüs yayaların..
    6. CHP Aydın adayı kim oldu?
    7. Adana'da terör örgütü davası
    8. Görevli teğmen Maltepe Cezaevi’nde..
    9. Türkiye’deki yardım organizasyonları..
    10. Akşener, YİK üyelerini topladı
    11. "Kralların kumaşı" Gobi'yle görücüye..
    12. Kıpti liderden Suudi Arabistan'da..
    13. Edirne CHP belediye başkan adayları 2019
    14. Zulüm altındakiMüslümanlar için..
    15. RÖPORTAJ -"Keşmir'in huzuru Güney..
    16. Şilili madenciler, Çarşamba günü..
    17. İKV, Türkiye-AB ilişkilerini Bükreş'te..
    18. Sanatçı Safiye Soyman engellilerle..
    19. Otomotivde parlak günlere dönüş başladı
    20. Devletin payı küçülecek istihdam..
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı