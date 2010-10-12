SP’de istifa rüzgarı sürüyor

Çark Mesire'deki bir restoranda düzenledikleri basın toplantısında partiden istifa eden kişiler adına konuşan Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Osman İbrahimbaş, Saadet Partisi içinde siyaset yapma imkanının kalmadığını söyledi. Toplantıda İbrahimbaş ile birlikte, Sakarya'nın Hendek, Akyazı, Karapürçek, Kocaali, Ferizli, Söğütlü ve Erenler ilçe başkanları yönetimleriyle birlikte istifa ettiklerini belirttiler.



DİYARBAKIR’DA İSTİFALAR



Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Alaattin Parlak ve 3 belde belediye başkanı da partisinden istifa etti. Parlak, Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Saadet Partisi'nin 11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan olağanüstü kongresi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin kendilerini üzdüğünü söyledi. Parlak, Şölen, Gürbüz ve Kuyular belde belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 252 üye ile birlikte istifa ettiklerini kaydetti.