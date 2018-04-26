Saadet Partisi'nde derin çatlak! Abdullah Gül aday olursa...

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor. CHP, HDP, Saadet Partisi ve İyi Parti yönetimleri arasında süren görüşmelerde Abdullah Gül’ün ortak aday olarak gösterilmesi tartışılıyor. Gül’ün bayraktarlığını Saadet Partisi üstlenirken, parti tabanında Gül’e karşı huzursuzluk olduğu öğrenildi.

PARTİNİN TABANI ‘KARAMOLLAOĞLU’ DİYOR

Gül, çatı aday görüşmeleri sürerken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte Necmettin Erbakan Ödül Töreni’ne katıldı. Törende ödül vermek için sahneye çıkan Gül, yaptığı konuşmada Erbakan’ın herkesin üzerinde emeği olduğunu belirterek şunları söyledi: “Şüphesiz ki onun hatırası yaşıyor. Hepimizde büyük hakkı var. İslam aleminde büyük hakkı var. Zaten gün geçtikçe önemi daha da artıyor ve artacaktır.”

Parti yönetimi Gül’ün adaylığı konusunda ısrarcı davranıyor. Tabanda ise Gül ismi rahatsızlığa neden oldu. İddiaya göre parti tabanı, Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nu görmek istiyor. Partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü göstermesi halinde, tabanın yarısının oy vermeyeceği öne sürüldü.