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SPD, Suudi Arabistan'a silah satışına karşı

Alman Sosyal Demokrat Parti, Suudi Arabistan'a silah ihracatının yasaklanmasını istedi

18 Mart 2019 Pazartesi 00:28
SPD, Suudi Arabistan'a silah satışına karşı

BERLİN (AA) - Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Rolf Mützenich Suudi Arabistan'a silah satışına karşı olduklarını ifade etti.

Mützenich, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada Almanya'da koalisyon sözleşmesinde açıkça yer alan ''Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz'' maddesini hatırlatarak küçük silahların dahi Suudi Arabistan'a satışının yasaklanmasını istediklerini ve bunu parti olarak savunduklarını belirtti.

Bu konuda Avrupa'daki partnerleriyle de beraber çalışmak istediklerini vurgulayan SPD'li siyasetçi, Almanya'da Birlik Partileri (CDU/CSU) içinde bazı siyasetçilerin Suudi Arabistan'a silah satışında bazı hafifletmeler yapılmasını ifade etmelerine atıfta bulunarak, ''Bu koalisyon sözleşmesini Birlik Partileri ve Angela Merkel imzaladı.'' dedi.

Mützenich kendi partisinden Dışişleri Bakanı olan Heiko Maas'ın silah ihracatı konusunu Yemen'de bir barış süreci şartı koşmasının hatırlatılması üzerine de ''Dışişleri Bakanı koalisyon sözleşmesini biliyor. Orada Yemen'deki savaşa taraf olanlara Alman silahları sevk edilemeyeceği açıkça belirtiliyor. Bu konuda BM nezdinde de herhangi bir gelişme yok. O nedenle hükümet koalisyon sözleşmesine uymalı'' ifadelerini kullandı.

- Almanya silah satışını ay sonuna kadar uzatmıştı

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bir hafta önce yaptığı açıklamada, hükümetin mart sonuna kadar Suudi Arabistan’a silah ihracatı yasağına devam etme kararı aldığını belirterek, ay sonuna kadar daha önce izni verilen silah ve mühimmatların da gönderilmeyeceğini ifade etmişti.

Maas, kararın mart sonunda uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin ise yorum yapamayacağını ancak Yemen’deki durumu izlemeye devam edeceklerini kaydetmişti.




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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 00:28
  1. Alman Sosyal Demokrat Parti
  2. Almanya
  3. silah ihracatı
  4. Suudi Arabistan

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