Spahn Türkiye akraba ziyaretlerinin koronavirüsü yaydığını iddia etmesi tepkilere neden oldu

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’nın koronavirüsün yayılmasından Türkiye akraba ziyaretlerini sorumlu tutması tepki çekti. Spahn’ın bu şekilde davranması korona sürecini yürütmedeki başarısızlığını örtmek istemesi olarak değerlendirildi. Spahn’ın Almanya’da koronavirüs vakalarının yüzde 50 oranında artmasına Türkiye ve Balkanlardaki akraba ziyaretlerinin sebep olduğunu ve bunun bu sene tekrarlanmasının önleneceğini söylemesi soyal medyada tepki çekti.

“Neyin şovu bu”

Türkiye’den Almanya’ya PCR testi olmadan zaten gelinemediğine dikkat çeken Türkiye kökenliler, Spahn’ın Türkiye’deki akraba ziyaretlerini hedef göstermesini, nefret yaymanın yeni bir formu olduğu gibi, korona sürecini yürütmedeki başarısızlığını örtmek olarak değerlendirdi. Bir Tweet’te “Kişisel siyasi başarısızlığı için “yabancılar”ı suçlamaya çalışması neden bu kadar uzun sürdü acaba. Devlete maske alımında yolsuzluğunu unutturma çabaları bunlar. Türkiye’den dönenler zaten negatif test ibraz etmesi gerekiyordu. Neyin şovu bu.” ifadeleri yer alıyor. Başka bir kullanıcı, Ümit Değirmenci, bu Tweet ile tepki gösterdi: “Spahn izlediği yolda başarısız oldu ve kocasını zengin etti. O zaman sonunda ikisini de başardı: yolsuzluğu VE ırkçılığı.”

“Mantık dışı!”

Her yönden tepki gören bu tutum, Türkiye kökenliler dışında da eleştirildi. Twitter’de paylaşım yapan Wolfgang M., Spahn’ın şimdiye kadar izlediği yolda başarısız olduğu ve sağcı bir politikacının bu durumda ne yapması gerektiğini bildiği ifadelerini kullandı: ‘Ötekileri suçlamak’. Kaj Hoffmann adında bir kullanıcı ise “Muhafazakar Politikacılar 101: Kötü bir iş çıkardıysanız, “yabancıları” suçlamanız yeterli” şeklinde paylaşımla tepki gösterdi. Danielle adından başka biri ise “Alman turistlerin artık dünyanın dört bir yanına, Mallorca’ya, Yunanistan’a vb. akın ediyor olması Spahn için tehlike arz etmiyor. Ancak Alman pasaportu olan veya olmayan insanlar, Balkanlar’a veya Türkiye’ye seyahat etmek isteyince salgın için bir sorun teşkil ediyor. Mantık dışı!” şeklinde Tweet attı.

Bakan Jens Spahn’ın bu iddiası sonrasında ayrıca Spahn’ın hedef gösterici açıklamasına tepki olarak Türkiye’ye akraba ziyaretleri çağrısı da yapıldı.

Hür Demokratlar Spahn’ı poker oyuncusuna benzetti

Spahn’ın korona tedbirlerini eleştiren Hür Demokratlar (FDP) Federal Meclis Grup Başkanı Michael Theurer bakanı bir poker oyuncusuna benzetti. Theurer, “Almanya’nın, açılışlar için bir poker oyuncusu gibi göstergelerle kumar oynayan ve bu nedenle insanları ve ekonomiyi her iki ayda bir huzursuz eden bir federal sağlık bakanına değil, akıllı bir kademeli açılış planına ihtiyacı var.” dedi. Öteyandan geçen sene de Avusturya Başbakanı Sebestian Kurz, izin sonrası ülkedeki vaka artışlarını Balkanlar ve Türkiye ziyaretlerine bağlamış, ancak bu konuda inandırıcı bilgi ortaya koyamamıştı.