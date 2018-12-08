SpaceX'ten uzay istasyonuna Noel hediyesi

NEW YORK (AA) - ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Noel hediyesi gönderdi.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Florida eyaletindeki hava üssünden fırlatılan Dragon kargo kapsülüyle, astronotlara sürpriz yaptı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara ulaşan kapsülde, hindi, meyveli kek, kurabiye gibi Noel lezzetlerinin yanı sıra bilimsel deneylerde kullanılmak üzere fare, solucan ve çeşitli ekipmanlar da yer aldı.



