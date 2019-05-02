0553 313 94 23

SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği yer testinde alev aldı

Crew Dragon mekiği 20 Nisan'da yapılan yer testinde itici motorların ateşlemesi sırasında bilinmeyen bir sebeple yandı

02 Mayıs 2019 Perşembe 20:44
SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği yer testinde alev aldı

CAPE CANAVERAL (AA) - ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in mart ayında insansız test uçuşunu yapan Crew Dragon mekiğinin yer testi sırasında yanarak tahrip olduğu bildirildi.

SpaceX Başkan Yardımcısı Hans Koenigsmann, yaptığı açıklamada, personel taşıyıcı mekiğin 20 Nisan'da yapılan yer testinde itici motorların ateşlemesi sırasında bilinmeyen bir sebeple alev aldığını söyledi.

Kaza sırasında açığa çıkan zehirli atık nedeniyle testin yapıldığı rampanın erişime kapatıldığını ifade eden Koenigsmann, kazanın sebebine veya mekikte yol açtığı hasarın boyutlarına dair net bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Öte yandan Koenigsmann, halen Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ihtiyaç ve deney malzemeleri taşımakta kullanılan Dragon Cargo mekiğinin ise sağlam durumda olduğunu ve yeni kargo seferi için cuma günü uzaya fırlatılacağını kaydetti.

SpaceX'in Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için geliştirdiği personel taşıyıcı Crew Dragon mekiği insansız test uçuşu için 2 Mart'ta uzaya fırlatılmıştı. 3 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ulaşan mekik, 8 Mart'ta Dünya'ya dönmüştü.

SpaceX'in ISS'ye özel şirketlerce üretilen mekiklerle astronot taşımayı amaçlayan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında üretilen personel taşıyıcı Dragon Crew mekiğinin insanlı uçuş testinin ağustosta yapılması planlanıyordu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 20:44
  1. Crew Dragon
  2. SpaceX
  3. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pehlivan; "İşkence ve zulümler bir işe yaramadı"
    1. Pehlivan; "İşkence ve zulümler bir işe..
    2. "Futbolun Süperleri" ödül töreni
    3. Tunus'ta akaryakıt çalışanları greve..
    4. ABD'den Türkiye açıklaması:..
    5. Esed rejiminden Türkiye açıklaması:..
    6. Cibuti'de Uluslararası Maarif Okulu,..
    7. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından..
    8. Siverek’te amca çocukları arasında..
    9. Otomobille polisten kaçan şahıs bahçe..
    10. ABD, Arap Koalisyonu'na verdiği yakıt..
    11. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden..
    12. Feci kazadan sıyrıklarla kurtuldu
    13. Karabükspor’da İstanbulspor maçı..
    14. Otomobil bisikletle çarpıştı: 1 ağır..
    15. ABD Büyükelçiliği: “Jeffrey’in..
    16. Arasta için ilk kazma vuruldu
    17. ’Dur’ ihtarına uymayan ve polis..
    18. KHK ile kapatılmıştı! Erdoğan'ın..
    19. Ölüm hapishanesinden idam kararı çıktı!
    20. Tobruk meclisinden ayrılan..
    21. Cezaevi firarisi nefes kesen..
    22. Bakan Kasapoğlu: "Federasyon ve..
    23. ABD Büyükelçiliği: “Jeffrey’in..
    24. Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    25. Nihal Olçok'tan Davutoğlu çıkışı:..
    26. Pelosi, Barr'ı Kongreye yalan..
    27. ABD'den skandal S-400 açıklaması!
    28. Saraybosna'da "Bir mimarın gözünden..
    29. Tarihi kulüpte deprem! Haciz memurları..
    30. Erzurumspor'da Bursaspor maçı..
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”