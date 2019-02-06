0553 313 94 23

SpaceX personel taşıyıcı mekiği için test tarihini belirledi

Şirket, "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında NASA için geliştirdiği personel taşıyıcı Dragon Crew mekiğinin insansız uçuş testini 2 Mart'ta gerçekleştirecek

06 Şubat 2019 Çarşamba 23:03
SpaceX personel taşıyıcı mekiği için test tarihini belirledi

ANKARA (AA) - ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için geliştirdiği personel taşıyıcı Dragon Crew mekiğinin insansız uçuş testini 2 Mart'ta yapacak.

NASA'dan yapılan açıklamada, SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) özel şirketlerce üretilen mekiklerle astronot taşımayı amaçlayan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında üretilen personel taşıyıcı Dragon Crew mekiğinin insansız uçuş testini 2 Mart'ta yapacağı bildirildi.

Test kapsamında ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak Dragon Crew mekiği ISS'e ulaşmaya çalışacak. Testin başarılı geçmesi halinde mekik, temmuz ayında insanlı test uçuşunda 2 NASA astronotunu ISS'e taşıyacak.

Öte yandan, Ticari Mürettebat Geliştirme Programı içinde yer alan ABD'li havacılık şirketi Boeing'in de "Starliner" adlı personel taşıyıcı mekiğinin insansız uçuş testini nisanda, onun başarılı olması halindeyse insanlı uçuş testini ağustosta yapmayı planladığı belirtildi.

İnsanlı test uçuşlarının ardından her iki mekik projesi de NASA'nın sertifikasyon prosedüründen geçecek. Prosedürleri tamamlamaları halinde ISS'e astronot taşımaya başlayacak.

Amerikalı astronotlar hala ISS'e Rusya tarafından taşınıyor. Bu konuda Rusya ile yapılan anlaşmanın süresi Nisan 2019'da doluyor. Bu tarihten sonra özel şirketlerin insanlı uçuşlarının devreye girmesi bekleniyor.

NASA geçen yıl ağustos ayında yaptığı açıklamada, Boeing'in "CST-100 Starliner" uzay mekiği ile yapılacak test uçuşunda astronotlar Eric Boe, Christopher Ferguson ve Nicole Aunapu Mann'ın görev alacağını duyurmuştu. NASA ayrıca SpaceX'in ürettiği "Crew Dragon" uzay mekiği ile yapılacak test uçuşunda astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley'in, Starliner mekiğinin ilk görev uçuşunda astronotlar Josh Cassada ve Sunita Williams'ın, Crew Dragon'un ilk görev uçuşunda ise astronotlar Victor Glover ve Michael Hopkins'in görev alacağını bildirmişti.

Boeing'in Starliner mekiği, insanlı test uçuşu için Lockheed Martin ile Boeing ortaklığı United Launch Alliance'nin (ULA) ürettiği Atlas V roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılacak.

SpaceX'in Crew Dragon mekiği ise yine SpaceX üretimi olan Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak.

- NASA 2011'den bu yana insanlı uçuş yapmıyor

NASA, kamu kaynaklarıyla yürütülen Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarını 2011'de art arda sona erdirmesinin ardından uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi olan ISS'te farklı ülkelerin astronotlarından oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü olarak görev yapıyor.

SpaceX'in Dragon kargo mekiği ISS'e ikmal malzemeleri taşırken, istasyonda görev yapan mürettebat Rus yapımı Soyuz mekikleriyle taşınıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 23:03
  1. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)
  2. Boeing
  3. Dragon Crew
  4. SpaceX
  5. Starliner
  6. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Yerlikaya'dan 'çöken bina' ile ilgili flaş açıklama!
    1. Vali Yerlikaya'dan 'çöken bina' ile..
    2. İsrail'den Gazze'ye topçu ateşi
    3. Maçın ardından
    4. Ruhani'den 'ABD' çıkışı! "Tövbe ederse..
    5. İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Çöken..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    7. ABD Başkanı Donald Trump, gelecek..
    8. Vali Yerlikaya: "(Çöken bina) Muhammet..
    9. PSG, Fransa Kupası'nda çeyrek finalde
    10. İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Kartal'da..
    11. Alkollü şahıslar dehşet saçtı!..
    12. Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
    13. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    14. SpaceX personel taşıyıcı mekiği için..
    15. İsrail Lübnan karasularını ihlal..
    16. Galatasaray avantajı yakaladı
    17. Mehmet Özhaseki'den anket açıklaması
    18. Hatay'da okullar tatil edildi!
    19. "Filistinli tutuklunun ölümünden..
    20. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi