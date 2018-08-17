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Moody's ve SP Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB-"den "B+"ya düşürdü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

17 Ağustos 2018 Cuma 23:31
Moody's ve SP Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu. S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB-"den "B+"ya, uzun dönem yerli para cinsinden notunun "BB"den "BB-"ye düşürüldüğü, görünümünün ise "durağan" olduğu belirtildi.

Türkiye'nin kısa dönem yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun ise "B" seviyesinde teyit edildiği bildirildi. Hükümetin, başarılı bir şekilde ekonomik uyum programı oluşturması ve uygulaması durumunda Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceğine dikkat çekilen açıklamada, enflasyonun kontrol altına alınması durumunun da kredi notunu olumlu etkileyeceği belirtildi.

MOODY'S'TEN AÇIKLAMA

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba2"den "Ba3"e düşürdüğünü, görünümünü "negatife" çevirdiğini bildirdi.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 23:31
  1. Türkiye
  2. Standard & Poor's

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