0553 313 94 23

S&P Pakistan’ın kredi notu ve görünümünü teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Pakistan’ın B- olan uzun vadeli, B olan kısa vadeli kredi notlarının ve “durağan” olan görünümün teyit edildiği belirtildi

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:06
S&P Pakistan’ın kredi notu ve görünümünü teyit etti

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Pakistan’ın kredi notunu ve not görünümü teyit etti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Pakistan’ın B- olan uzun vadeli, B olan kısa vadeli kredi notlarının ve “durağan” olan görünümün teyit edildiği belirtildi.

Açıklamada Pakistan’ın ekonomik görünümünde zayıflamanın görüldüğü, dış pozisyonunda yüksek stres seviyesinin dikkat çektiği, hükümetin bütçe açığını ve borç stokunu kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

S&P açıklamasında Pakistan’ın ülke kredi reyting ölçütlerinin orta vadede baskı altında olmasının beklendiği belirtilirken, hükümetin Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) reform ve finansman programı yoluyla kısa vadeli (1-2 yıl) finansman risklerine karşılık verebileceği ifade edildi.

Açıklamada Pakistan ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 3,3, gelecek yıl sonunda ise yüzde 2,4 büyüme kaydetmesini beklendiği vurgulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:06
  1. büyüme
  2. Kredi Notu
  3. pakistan
  4. S&P

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlerbirliği'nden savunmaya takviye
    1. Gençlerbirliği'nden savunmaya takviye
    2. Deniz süpürüldü, sahil temizlendi
    3. Yusuf Ziya Yılmaz’ı duygulandıran..
    4. Mahkumlar çevre temizliğine katkıda..
    5. Moro'nun resmi logosu kabul edildi
    6. Dündar’dan işyeri yanan esnafa ziyaret
    7. Mavi Koridor Rallisi, Yavuz Sultan..
    8. Merkez Bankası Başkanı Uysal:..
    9. İç borçlanma stratejisi (1)
    10. Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    11. Toyota ve Suzuki iş birliğine gidiyor
    12. Sarıyer'de ilkokulun tahliye edilmesi
    13. Yaralı bıldırcın kılavuzu kuşu tedavi..
    14. Kapalıçarşı'da altın
    15. AK Parti Kavak İlçe Danışma Toplantısı
    16. DESOB başkanı ve yönetiminden kayyuma..
    17. Mersin Üniversitesi, Tarsus’ta..
    18. Kayseri’de 7 buçuk milyon yıllık..
    19. Avcılar’da kolonları çatlayan binanın..
    20. Zeytinburnu’nda dehşet anları kamerada
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı