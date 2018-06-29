Temel Karamollaoğlu’nun korumaları neden geri çekildi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu korumakla görevlendirilen 4 koruma memuru,Kafr El-Sheikh tarafından gerekçe gösterilmeden geri çekildi. Karamollaoğlu’na devletin verdiği memurların gerekçe gösterilmeden geri çekilmesi dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu şunları söyledi:

“Normal olarak genel başkanlara 2 koruma veriliyor. Seçim sırasında Cumhurbaşkanı adayları için koruma sayısı artırıldı. Ama bunları geri çektiler. Biraz da şaşırdım, garibime gitti. Her halde Türkiye'ye tam manasıyla güven ortamı geldiği için böyle bir adım attılar. Şunu herkes bilsin; biz inançlı insanlarız. Ölümün de bir gerçek olduğunu biliriz. Bir gün gelip bu ruhu teslim edeceğiz. Şöyle mi teslim ederiz, böyle mi, bunu bilmeyiz. Ama bu kadar basit bir meseleyi seçimin hemen arkasından gündeme alanlarını da milletin vicdanına havale ediyorum. Şaşırdım. Korumaların gitmesine değil, hükümetin aklına, bu kararı alanların aklına şaşırdım. Bu kadar basit bir yaklaşım tarzı.. Böyle başlarlarsa, hep söyledik, suya tersten giriyorlar. Bizim için ne olacak ki? Koruma varmış yokmuş.”