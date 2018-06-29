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Temel Karamollaoğlu’nun korumaları neden geri çekildi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu korumakla görevli 4 koruma, gerekçe gösterilmeden geri çekildi. Konuyla ilgili açıklama yapılmaması da dikkat çekti.

29 Haziran 2018 Cuma 16:54
Temel Karamollaoğlu’nun korumaları neden geri çekildi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu korumakla görevlendirilen 4 koruma memuru,Kafr El-Sheikh tarafından gerekçe gösterilmeden geri çekildi. Karamollaoğlu’na devletin verdiği memurların gerekçe gösterilmeden geri çekilmesi dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu şunları söyledi:

Normal olarak genel başkanlara 2 koruma veriliyor. Seçim sırasında Cumhurbaşkanı adayları için koruma sayısı artırıldı. Ama bunları geri çektiler. Biraz da şaşırdım, garibime gitti. Her halde Türkiye'ye tam manasıyla güven ortamı geldiği için böyle bir adım attılar. Şunu herkes bilsin; biz inançlı insanlarız. Ölümün de bir gerçek olduğunu biliriz. Bir gün gelip bu ruhu teslim edeceğiz. Şöyle mi teslim ederiz, böyle mi, bunu bilmeyiz. Ama bu kadar basit bir meseleyi seçimin hemen arkasından gündeme alanlarını da milletin vicdanına havale ediyorum. Şaşırdım. Korumaların gitmesine değil, hükümetin aklına, bu kararı alanların aklına şaşırdım. Bu kadar basit bir yaklaşım tarzı.. Böyle başlarlarsa, hep söyledik, suya tersten giriyorlar. Bizim için ne olacak ki? Koruma varmış yokmuş.” 

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 16:54
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Karamollaoğlu korumaları
  3. içişleri bakanlığı

YORUM YAZ

  • Gökhan ErGökhan Er5 sa önce
    Hdp pkk yollasin sana koruma!!
  • SelimSelim7 sa önce
    Bizim paralarimizla nediye seni koruyacaklarmis hadi ordan . Degermisinki !!!
  • EmrahEmrah5 sa önce
    Yav sizde bunu adam yerine koyup artık haber yapmayın yeter. Seçim bitti tabiki korumaları alınacak bundan normal ne var
  • SelimSelim26 dk önce
    seni artık pkk korusun
  • fatihfatih7 sa önce
    Kafr el Sheikh ne ya ???
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