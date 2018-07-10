0553 313 94 23

Temel Karamollaoğlu’na hakarete ceza!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, sosyal medyada, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun fotoğrafının altına hakaret içeren yorum yazan Mahmut A., 1740 lira para cezasına çarptırıldı.

10 Temmuz 2018 Salı 15:08
Temel Karamollaoğlu’na hakarete ceza!

Akyazı Pazarköy Mahallesi’nde yaşayan Mahmut A., 24 Haziran seçimleri öncesi sosyal medya hesabından SP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun bir fotoğrafının altına, hakaret içeren yorum yazdı. SP tarafından yapılan şikayetin ardından Mahmut A. hakkında Ankara 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme; Mahmut A.’ya ‘hakaret’ suçundan 87 gün adli para cezasına denk gelen 1740 lira para cezası verdi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:08
  1. Ankara
  2. Sakarya
  3. Saadet Partisi
  4. Temel Karamollaoğlu
  5. Hakaret Davası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atak'lar NATO zirvesi için havalanacak!
    1. Atak'lar NATO zirvesi için havalanacak!
    2. Soylu yemin ederken CHP'lilerden..
    3. Cihangiri: Amerika ekonomik baskılarla..
    4. Aksaray merkezli FETÖ operasyonu!
    5. Süper Lig'de görev yapacak hakemler..
    6. Tarım sigortası varlık bedeli yükseldi
    7. İşte Dünya Kupası'nın en zengin hakemi
    8. Vahşet! Yeni doğmuş bebeği bezle boğup..
    9. Yeni kabinedeki bakanlar yemin ediyor
    10. FETÖ'cü öğretmene 2 yıl 6 ay hapis!
    11. Flaş! Hulusi Akar'dan ilk açıklama..
    12. Kabine dışı kalan bakanlar kimler oldu?
    13. TFF açıkladı! 22'den 25'e çıkarıldı
    14. Konya şehidini 5 bin kişiyle uğurladı!
    15. Fenerbahçe açıkladı! Dev ortaklık sona..
    16. SP liderine hakarete para cezası
    17. Yaşar Güler kimdir ve nerelidir? Yeni..
    18. AB'den Donald Trump'a dostlarının..
    19. İYİ Parti kurucu üyesi istifa etti!
    20. Kayseri'de 4 FETÖ'cüye hapis cezası!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Ülkesine döner dönmez bombayı patlattı: Türkiye ile...
    Ülkesine döner dönmez bombayı patlattı: Türkiye ile...
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!