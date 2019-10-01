Karamollaoğlu eletriğe zammı eleştirdi!
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 14.90 zammı eleştirdi.01 Ekim 2019 Salı 11:00
Yüzde 14,90'lık elektriğe gelen zammı eleştiren SP lideri Temel Karamollaoğlu, "Ekonomimiz uçuşa geçti!" diye konuştu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘İktidarın açıkladığı ekonomi paketi meyvelerini birkaç saat içinde verdi ve elektriğe %14,90 zam geldi. Emeği geçen herkese teşekkürler!’ ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Elektrik fiyatlarına 1 Ekim'den geçerli olmak üzere zam yapılmıştı. EPDK'nın dün saat 13:00'te gerçekleşen zirvesi sonrasında zam kararı çıkmıştı. Buna göre, elektrik fiyatları konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 zamlanmıştı.
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