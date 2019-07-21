SP Lideri Karamollaoğlu'ndan Süleyman Arif Emre mesajı Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, 96 yaşında bugün rahmet-i Rahman'a kavuşan Süleyman Arif Emre'nin vefatı nedeniyle mesaj yayınladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 96 yaşında rahmet-i Rahman'a kavuşan Süleyman Arif Emre'nin vefatı nedeniyle mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Milli Nizam Partisi kurucu genel başkanı, Milli Görüş hareketimizin çok kıymetli gönül insanı Süleyman Arif Emre ağabeyin vefatını büyük bir teessür ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.