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SP Lideri Karamollaoğlu'ndan Süleyman Arif Emre mesajı

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, 96 yaşında bugün rahmet-i Rahman'a kavuşan Süleyman Arif Emre'nin vefatı nedeniyle mesaj yayınladı.

21 Temmuz 2019 Pazar 18:59
SP Lideri Karamollaoğlu'ndan Süleyman Arif Emre mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 96 yaşında rahmet-i Rahman'a kavuşan Süleyman Arif Emre'nin vefatı nedeniyle mesaj yayınladı.

Karamollaoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Nizam Partisi kurucu genel başkanı, Milli Görüş hareketimizin çok kıymetli gönül insanı Süleyman Arif Emre ağabeyin vefatını büyük bir teessür ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum."

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 18:59
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. Süleyman Arif Emre
  3. Taziye mesajı

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