Temel Karamollaoğlu'ndan Trump'a sert tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdidi hakkında açıklamada bulundu.

Trump'ın sözlerini anımsatan Karamollaoğlu, "Tam bir kovboy, Türkçesi ile 'dana çobanı'. Türkiye bu tarz tehditlere boyun eğecek bir ülke değildir. Türkiye bağımsız bir devlettir ve milli çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkına ve kararlılığına sahiptir. İktidar her ortamda Türkiye’nin bağımsızlığını vurgulamak, itibarını korumak mecburiyetindedir. Esas olan ise Türkiye’yi tehdit edilemeyecek bir hale getirmektir. Bu da ancak sanayi ve teknolojik gelişim ile mümkündür" dedi.