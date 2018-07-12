Karamollaoğlu'ndan ODTÜ açıklaması: Doğru değil!

Geçtiğimiz günlerde ODTÜ’de gerçekleştirilen mezuniyet töreninde bir grup öğrenci Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal bir pankart açmıştı. Pankartta Erdoğan’a hakaret dolu içerikler yer alırken savcılığın başlattığı soruşturma doğrultusunda 4 öğrenci tutuklanmıştı.

Partisinin haftalık basın açıklamasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevap veren Karamollaoğlu, pankart açan öğrencilere sahip çıktı. Karamollaoğlu yaptığı açıklamada öğrencilerin tutuklanmasının doğru olmadığını dile getirirken Cumhurbaşkanı’na hakareti meşru gördü.

İşte Karamollaoğlu’nun o açıklaması:

"Sadece kendi kanaatlerini yansıttıkları, pankart açtıkları için eğer öğrenciler gözaltına alınıyorsa bu doğru değil, bu aynı zamanda bir gözdağı." yanıtını verdi.