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Karamollaoğlu'ndan ODTÜ açıklaması: Doğru değil!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada ODTÜ’de Başkan Erdoğan hakkında açılan skandal pankart hakkında konuştu. Skandal pankartla ilgili tutuklanan sözde öğrencilere sahip çıkan Karamollaoğlu, “Pankart açtıkları için eğer öğrenciler gözaltına alınıyorsa bu doğru değil” dedi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:47
Karamollaoğlu'ndan ODTÜ açıklaması: Doğru değil!

Geçtiğimiz günlerde ODTÜ’de gerçekleştirilen mezuniyet töreninde bir grup öğrenci Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal bir pankart açmıştı. Pankartta Erdoğan’a hakaret dolu içerikler yer alırken savcılığın başlattığı soruşturma doğrultusunda 4 öğrenci tutuklanmıştı.

Partisinin haftalık basın açıklamasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevap veren Karamollaoğlu, pankart açan öğrencilere sahip çıktı. Karamollaoğlu yaptığı açıklamada öğrencilerin tutuklanmasının doğru olmadığını dile getirirken Cumhurbaşkanı’na hakareti meşru gördü.

İşte Karamollaoğlu’nun o açıklaması:

"Sadece kendi kanaatlerini yansıttıkları, pankart açtıkları için eğer öğrenciler gözaltına alınıyorsa bu doğru değil, bu aynı zamanda bir gözdağı." yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 15:47
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. ODTÜ
  3. pankart

YORUM YAZ

  • MALUNABIYAMALUNABIYA1 sa önce
    BU SAPIK KARAMANOGLU GENE NE MAYMUNLUKLARIN PESINDE SAPIK SEN YARGIMISIN YARGI GÖREVINI YAPAR KARSI CIKARSINIZ YARGI GÖREVINI YAPMAZ KARSI CIKARSINIZ NE EDEPSIZ MAHLUKLARSINIZ SEREFSIZLER.
  • ÖMERÖMER1 sa önce
    ... FİYATINI SÖYLE ...
  • hasan alkayahasan alkaya1 sa önce
    busefer dipdalgayı oddüden bekliyooooooooo yazık sana karamal chp nin koynundançıkmaaa
  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    Çekemezdik şah abbasın derdini, başımıza şimdi de kıllı Ovanis çıktı...Herif domuza bir kıl yapıştırmayı kar zanneden bir ruh inhitatı içinde...
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Yazıklar olsun onuruna şerefine.Sizin gibi ayak takımları sayesinde nidü belirsiz piçler ne yaptığını bilmez halde ünv lerde öğrenim değil dommuzluk yapma peşindeler sana verdiğim oya yazık(Bu pankart kim için açılırsa açılsın alçaklıktır açanlarda oradaki bütün görevlilerdeiçeri alınmalılar)
  • kayıkayı1 sa önce
    bu moruk iyice kafayı sıyırmış.yarın birgün pkklıları neden öldürüyorsunuz bu yanlış derse de hiç şaşmam.
  • Mesut SarpMesut Sarp59 dk önce
    Eger mesele fikir beyanıysa Karamolla haklı, herkes aynı fikirde olma mecburiyetinde degil o anca Kuzey Korede var, hatta başkanlarını ilah olarak görüp gercekten firavuna tapar gibi tapmaktalar...
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Bu sahisi lutfen haber yapmayin bunlar cöptur cöpluktur avrupa ulkesinde yasiyorum hic görmedim bir universitede Boyle pislikleri onlar kendi isini yapar Ama bizim universite ve okullarda böluculuk ve idelocuk konusmalar yapiliyor bilhassa egitimciler onlar egitiyor bu gencleri yanlis degilmi molla oglu onu neden demiyorsun birde Adam gibi konusuyorsun sende hic yuz yokmu ben senin yerinden olsam hemen istifa ederim milli görusu milletsiz ettin
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Peki o şerefsiz it öğrencilerin Dünya Lideri Başkanımıza hakaretine azıcık bir kınama yok mu? Sen ne menem şeysin Allah aşkına ne yapmanın peşindesin.Dost musun? Düşman mısın? Bunadın mı yoksa?
  • LAMAZİLAMAZİ1 sa önce
    Sosyal medyadan kendisine yapılan hakaretin için tazminata mahkum ettiği kişi içinde aynı şeyi söyleyebiliyor mu?İKİ YÜZLÜ.
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu1 sa önce
    bu insan ne yapmak istiyor bir kimse gecen okudum hakaret içermediği halde eleştiride bulunmuş mahkemelik oluyorlar eleştirenin cezasını çekmesi için davadan vaz geçmiyor kaldiki bu insan cumhur başkanı gibi bir makamda olsa isteyerek değil istemeden yan bakanların hepsini içer attırır kaldıki bu insanlar okumuş insanlar daha mezuniyette bunu yaparlarsa ellerine fırsat geçtimi neler yaparlar aynı olayı temel beye yapsalar hiç görmemezliktenmi gelecekti sormak lazım REİSE OLDUMU DOĞRU DEĞİL KANDİLERİNE EN ufak bir eleştiride rahatsız olup heme dava açmaya koşarlar.
  • berzah_berzah_1 sa önce
    öğrenci üniversitede eğitim görür,işi gücü eğitimdir,devlet okulunda okuyup devletin başına hakaret edemezsin,diplomanı al siyasete gir çık meydana miting yap hangi partiden olursan artık,hem öğrencilik yapıp hemde militanlık yapma,ha meşru sınırlar içinde yorum yap konuş eleştir,haddini bil ama,birilerinin taşeronluğunu yapma,sözcüsü olma,akıllı ol kendini kullandırma,özgürlük vs nutukları atanlar acaba kendilerine pankart açsalar hakaret etseler,düşünce özgürlüğü canım ne olacak derlermi acaba,ikiyüzlü olmanın anlamı yok,mert olun
  • oğuz kağanoğuz kağan1 sa önce
    hala değiştirmedilermi seni .
  • akasya akasya 1 sa önce
    bu .... nereden töredi halka ve seçtiği kişiye hakaret edecek cezasız kalacak
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