Karamollaoğlu'ndan “memurlara zam” yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından, hükümetin memurlara yönelik zam teklifitle ilgili paylaşım yaptı.

Teklifi ti’ye alan Karamollaoğlu, şu görseli paylaştı:

Hükümetin zam teklifi

Hükümetin memurlara zam teklifini açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için ilk altı ay yüzde 3,5 ikinci altı ay için yüzde 3,0 ve 2021 yılı için de ilk altı ay yüzde 3,0 ile ikinci altı ay için yüzde 2,5 oranında zam teklif etmişti.