Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karamollaoğlu'ndan manidar açıklama!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün kararını duyurduğu gün seçimlerle ilgili manidar açıklamalarda bulundu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:02
Karamollaoğlu'ndan manidar açıklama!

Abdullah Gül, geniş mutabakat sağlanamadığı için aday olmadığını söyledi. Gül ile aynı gün seçimlerle ilgili yorum yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin "Seçim 2018 Atılım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde yaşananların, tarihe en garip ve çelişkili seçim arifesi olarak geçeceğini belirtti.

Siyasete şu anda sadece "sen ben" kavgasının hakim olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, oysa seçimlerin şahısların değil politikaların konuşulduğu dönemler olması gerektiğini dile getirdi.

Karamollaoğlu, "Biz şahısların üzerinde durmayız. Elbette, nihayet aday olarak birisi çıkacak veya partiler bir kişiyi aday gösterecekler." diye konuştu.

Seçimin erkene alınması hatta baskın bir seçim noktasına getirilmesinin altında yatan gerçek sebebin Saadet Partisi korkusu olduğunu savunan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Çünkü biz geliyoruz. Onun için seçim bu kadar erkene alındı, baskın seçim haline getirildi. Olağanüstü bir şey mi var ki 55 güne sığdıracaksın ve arkasından dönüp bize 'Hani hazırdınız' diyeceksin. Psikolojik olarak seçime en hazır parti Saadet Partisi'dir. Burada en ufak bir tereddüdümüz yok. Seçimde en iyi neticeyi alacak olan parti de Saadet Partisi."

Hükümetin ekonomi, eğitim ve sağlık politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, olağanüstü hal ile seçime gidilemeyeceğinin altını çizdi.

Partisinin seçimlerden en büyük başarıyla çıkmasını sağlayacak çalışmaları yaptıklarını ifade eden Temel Karamollaoğlu, "Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz. Onun başarılı olması için gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:02
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • KocasolakKocasolak26 dk önce
    Sani kaç kez ikaz ettim KUMDA OYNA diye, başına bu geleceği belli idi kuzum. Şimdi kim çıkartacak bü ÇÖPÜ?
  • fatih.y.fatih.y.28 dk önce
    reyha muhtar öpsun lan sizi açı varmı açı kepazeler utanmaları yok bunların şeytan sakalı
  • Murat TaşcıMurat Taşcı36 dk önce
    Tamaaam. Sen neymişsin be Temel abi! Şimdi artık baskın seçim bahanesine sığınırsın. Ya abicim senin bir defa son kullanım tarihin geçmiş. Seni vitrine koyan aklın...
  • bülent sözalmazbülent sözalmaz50 dk önce
    rahmetli erbakan hocanın kemiklerini sızlatırcasına o darbeci uğur dündar zihniyetine ödül verecek kadar savrulup seviyesizleştiniz ya yazıklar olsun.
  • Mehmet AKMehmet AK1 sa önce
    uğur dündar mı öpüyor lan sizi bu nasıl atmalar böyle ...
  • cengizhancengizhan1 sa önce
    ne demek bay temal efendi. olağanüstü halden ne derce etkilendin tıpkı pkk ve terörist ağzıyla konuşuyorsun. şahıslar konuşulmaz kriterler konuşulmalı diyorsun. hangi kriterden bahsedersin. o vizyon senin gibilerde olmasa gerek. çünkü sizler hep fren ve engel oluyorsunuz. gölge etmeyin, başka ihsan istenmez anladın mı bay temal ve arkadaşın bay kemal efendi
  • Slm Slm 1 sa önce
    minik fare kükredi.
  • önce vatanönce vatan1 sa önce
    he he he çok korktuk sadettin köpekten.
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    % 0.06 oy oranı olan KARAMOLLA nın hezeyanları
  • alpagualpagu1 sa önce
    yav he he.................
Daha fazla yorum göster
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Orhan Miroğlu, AK Parti'den aday adayı oldu
  1. Orhan Miroğlu, AK Parti'den aday adayı..
  2. İP yöneticisi Meral Akşener’e isyan..
  3. Kadınlardan domates kasası taşıma..
  4. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
  5. Babasından izinsiz aldığı arabayı tıra..
  6. Kurtlar Vadisi neden farklı kanala..
  7. Tutkunları ondan vazgeçemiyor
  8. Fikret Orman'dan derbiye dair ilk yorum!
  9. İçişleri Bakanlığından vatandaşlara..
  10. Hakkari'de silahlar yerini paraşüte..
  11. İstanbul'da bu yollar trafiğe..
  12. Şalgam nasıl bir bitkidir? Nasıl..
  13. THY kabin memuru bebeğin hayatını..
  14. İmam hatipli öğrencilerden anlamlı..
  15. 77 yaşında 16 kilogram esrarla..
  16. Arifiye'de Narkotik operasyon yaptı
  17. Başbakan Yıldırım konuşuyor
  18. Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşlarından..
  19. Roketsan üretti! Dünya hayran kalacak!
  20. THY'den erken seçim müjdesi
Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden
Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir