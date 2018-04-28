Karamollaoğlu'ndan manidar açıklama!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün kararını duyurduğu gün seçimlerle ilgili manidar açıklamalarda bulundu.28 Nisan 2018 Cumartesi 14:02
Abdullah Gül, geniş mutabakat sağlanamadığı için aday olmadığını söyledi. Gül ile aynı gün seçimlerle ilgili yorum yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz." dedi.
Karamollaoğlu, partisinin "Seçim 2018 Atılım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde yaşananların, tarihe en garip ve çelişkili seçim arifesi olarak geçeceğini belirtti.
Siyasete şu anda sadece "sen ben" kavgasının hakim olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, oysa seçimlerin şahısların değil politikaların konuşulduğu dönemler olması gerektiğini dile getirdi.
Karamollaoğlu, "Biz şahısların üzerinde durmayız. Elbette, nihayet aday olarak birisi çıkacak veya partiler bir kişiyi aday gösterecekler." diye konuştu.
Seçimin erkene alınması hatta baskın bir seçim noktasına getirilmesinin altında yatan gerçek sebebin Saadet Partisi korkusu olduğunu savunan Karamollaoğlu, şunları söyledi:
"Çünkü biz geliyoruz. Onun için seçim bu kadar erkene alındı, baskın seçim haline getirildi. Olağanüstü bir şey mi var ki 55 güne sığdıracaksın ve arkasından dönüp bize 'Hani hazırdınız' diyeceksin. Psikolojik olarak seçime en hazır parti Saadet Partisi'dir. Burada en ufak bir tereddüdümüz yok. Seçimde en iyi neticeyi alacak olan parti de Saadet Partisi."
Hükümetin ekonomi, eğitim ve sağlık politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, olağanüstü hal ile seçime gidilemeyeceğinin altını çizdi.
Partisinin seçimlerden en büyük başarıyla çıkmasını sağlayacak çalışmaları yaptıklarını ifade eden Temel Karamollaoğlu, "Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz. Onun başarılı olması için gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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Kocasolak26 dk önce Sani kaç kez ikaz ettim KUMDA OYNA diye, başına bu geleceği belli idi kuzum. Şimdi kim çıkartacak bü ÇÖPÜ? fatih.y.28 dk önce reyha muhtar öpsun lan sizi açı varmı açı kepazeler utanmaları yok bunların şeytan sakalı Murat Taşcı36 dk önce Tamaaam. Sen neymişsin be Temel abi! Şimdi artık baskın seçim bahanesine sığınırsın. Ya abicim senin bir defa son kullanım tarihin geçmiş. Seni vitrine koyan aklın... bülent sözalmaz50 dk önce rahmetli erbakan hocanın kemiklerini sızlatırcasına o darbeci uğur dündar zihniyetine ödül verecek kadar savrulup seviyesizleştiniz ya yazıklar olsun. Mehmet AK1 sa önce uğur dündar mı öpüyor lan sizi bu nasıl atmalar böyle ... cengizhan1 sa önce ne demek bay temal efendi. olağanüstü halden ne derce etkilendin tıpkı pkk ve terörist ağzıyla konuşuyorsun. şahıslar konuşulmaz kriterler konuşulmalı diyorsun. hangi kriterden bahsedersin. o vizyon senin gibilerde olmasa gerek. çünkü sizler hep fren ve engel oluyorsunuz. gölge etmeyin, başka ihsan istenmez anladın mı bay temal ve arkadaşın bay kemal efendi Slm 1 sa önce minik fare kükredi. önce vatan1 sa önce he he he çok korktuk sadettin köpekten. Vatandaş1 sa önce % 0.06 oy oranı olan KARAMOLLA nın hezeyanları alpagu1 sa önce yav he he.................