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Karamollaoğlu'ndan yerel seçimde ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bunu tekrar tekrar söyledik ve bu konuda biz çok açığız. Yerel seçimlerde ittifak olmaz. Herkes kendi yerinde seçime girer.” dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:51
Karamollaoğlu'ndan yerel seçimde ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 1 Ekim'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27. dönem 2. yasama yılı çalışmalarına değindi.

Yerel seçimlerde ittifak

Genel seçimlerde Millet İttifakı'nın içerisinde yer alan Saadet Partisi'nin, yerel seçimlerde de ittifak yolunu izleyip izlemeyeceğinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, “Bunu tekrar tekrar söyledik ve bu konuda biz çok açığız. Yerel seçimlerde ittifak olmaz. Herkes kendi yerinde seçime girer.” dedi.

Karamollaoğlu, bölge bazında bazı partilerin aday çıkarmayabileceklerini de vurgulayarak, “Bir beldede veya ilçelerde herkesin ittifak edeceği bir aday ortaya çıkıyorsa genelde bazı partiler imtina ederler. Bu bir ittifak meselesi değil, bölgenin şartlarından kaynaklanan bir neticedir ve bunu öyle görmek lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Bir kişinin değil, 81 milyonun temsilcileri

Yeni dönemin ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni eden Karamollaoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemini hiç bir zaman ihmal edemeyiz. Bundan dolayı da meclis ne kadar güçlü olursa Türkiye de ülkemiz de o kadar güçlenir. Milletvekilleri yapacakları çalışmalarda bir kişinin değil 81 milyonun temsilcisi olduklarını unutmamalıdırlar." diye konuştu.

Karamollaoğlu, tüm partilerin ülke meselelerinde birlik olması gerektiğini vurgulayarak, "Parlamentolar, kamil manada çalışırsa ve her türlü konu, parlamentoda rahatlıkla görüşülebilirse bu dışarıya verilecek en ciddi mesajdır. Bu ülke kendi içinde kendi problemlerini çözecek bir mekanizmaya sahip kanaati oluşur." ifadesini kullandı.

McKinsey eleştirisi

Uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile yapılan anlaşmayı da eleştiren Karamollaoğlu, ekonomik danışmanlığın Amerikalı bir şirkete verilmesini doğru bulmadıklarını bildirdi.

Karamollaoğlu, "Bu McKinsey denen şirket, basit bir şirket değil. Geçmişi çok eski 90 yıla yakın bir geçmişi var. Dünyanın neresinde büyük problemler yaşanmışsa bu şirket bir yerinden bu konuyla ilgili oluyor."diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 14:51
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. ittifak
  3. Saadet Partisi ittifak

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