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Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması: Ömrü bitti!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bir gazetecinin ittifak sorusuna ise “ittifak ömrünü tamamladı” diye cevap verdi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:28
Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması: Ömrü bitti!

Genel seçimlerin ardından Millet İttifakı yapan partilerin liderlerinin ne zaman bir araya geleceğiyle ilgili bir soruya Karamollaoğlu, "İttifak, genel seçimlerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü o noktada tamamladı." cevabını verdi.

Temel Karamollaoğlu, "Sizce idam çıkmalı mı? Bu tarz konularda çözüm idam mı" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"İdam problemleri çözecek manasına gelmez ancak idam çok ama çok bariz bazı konularda gerekli olduğuna şahsen inanıyorum. Bir çocuğa birisi alçakça tecavüz etmiş, çok kesin olarak da biliniyor ki katletmiş. Bana göre onun idam edilmesi icap eder."

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:28
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. millet ittifakı

YORUM YAZ

  • Mahmud AbbasMahmud Abbas11 dk önce
    Karamollaoğlu bu şer ittifakının vebalini veremeyeceksin
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 17 dk önce
    Sayın karamollaoğlu bir siyasetçi olarak değil bir müslüman olarak cevap ver.
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