Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması: Ömrü bitti!

Genel seçimlerin ardından Millet İttifakı yapan partilerin liderlerinin ne zaman bir araya geleceğiyle ilgili bir soruya Karamollaoğlu, "İttifak, genel seçimlerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü o noktada tamamladı." cevabını verdi.

Temel Karamollaoğlu, "Sizce idam çıkmalı mı? Bu tarz konularda çözüm idam mı" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"İdam problemleri çözecek manasına gelmez ancak idam çok ama çok bariz bazı konularda gerekli olduğuna şahsen inanıyorum. Bir çocuğa birisi alçakça tecavüz etmiş, çok kesin olarak da biliniyor ki katletmiş. Bana göre onun idam edilmesi icap eder."