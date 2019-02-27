Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a şaşırtan anket cevabı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında her seçim öncesi anket şirketlerinin yanıltıcı sonuçlar açıklamasından dolayı yaptığı "Anket şirketlerine güvenmiyorum" sözlerine CHP,İP ve HDP ile kolkola giren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan geldi.

Erdoğan’ın sözlerine cevap veren Karamollaoğlu, Erdoğan’ın AK Parti’nin oylarının düştüğünü gördüğü için böyle bir şey söylediğini iddia etti.

Erdoğan’ın sözlerine cevap verdi

Bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Anketlere güvenmiyorum" açıklaması ile ilgili "Bildiğim kadarıyla anketlere en çok itibar kişi sayın Tayyip Erdoğan. Ama anketler kendi istediğini yansıtmayınca kimse bakmasın diyor. Kaybettiğini görüyor, bunun için telaşlanıyor, sertleşiyor" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Aslında anketlere bugüne kadar en çok itibar eden kişi benim bildiğim kadarıyla sayın Tayyip Erdoğan. Ama anketler kendi istediğini yansıtmayınca kimse bakmasın diyor. Kaybettiğini görüyor, bunun için telaşlanıyor, sertleşiyor. Tavırları artık daha farklı. Ben bundan sonra sayın Erdoğan'ın milleti kucaklayan hiçbir balkon konuşması yapabileceğini zannetmiyorum. Çünkü kucaklamak artık ona bir kazanç sağlamıyor. Kendisine hangi tavır daha fazla fayda sağlıyorsa onu tercih ediyor. AK Parti'nin oyu yüzde 42'ye düştü. Ancak Bahçeli'nin desteği ile yüzde 51'i buldu. Şu anda yüzde 30-35 arasında."

'Oy patlaması yapacağız'

Anket şirketlerinin gazına gelen Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde oy patlaması yapacaklarını ifade etmiş, ancak sandıktan yüzde 1 oranında oy almıştı.