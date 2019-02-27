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Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a şaşırtan anket cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anket şirketlerinin paylaştığı yanıltıcı sonuçlar nedeniyle yaptığı "anketlere güvenmiyorum" açıklamasına, 24 Haziran seçimlerinde oy patlaması yapacağın söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan şaşırtan bir cevap geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:32
Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a şaşırtan anket cevabı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında her seçim öncesi anket şirketlerinin yanıltıcı sonuçlar açıklamasından dolayı yaptığı "Anket şirketlerine güvenmiyorum" sözlerine CHP,İP ve HDP ile kolkola giren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan geldi.

Erdoğan’ın sözlerine cevap veren Karamollaoğlu, Erdoğan’ın AK Parti’nin oylarının düştüğünü gördüğü için böyle bir şey söylediğini iddia etti.

Erdoğan’ın sözlerine cevap verdi

Bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Anketlere güvenmiyorum" açıklaması ile ilgili "Bildiğim kadarıyla anketlere en çok itibar kişi sayın Tayyip Erdoğan. Ama anketler kendi istediğini yansıtmayınca kimse bakmasın diyor. Kaybettiğini görüyor, bunun için telaşlanıyor, sertleşiyor" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Aslında anketlere bugüne kadar en çok itibar eden kişi benim bildiğim kadarıyla sayın Tayyip Erdoğan. Ama anketler kendi istediğini yansıtmayınca kimse bakmasın diyor. Kaybettiğini görüyor, bunun için telaşlanıyor, sertleşiyor. Tavırları artık daha farklı. Ben bundan sonra sayın Erdoğan'ın milleti kucaklayan hiçbir balkon konuşması yapabileceğini zannetmiyorum. Çünkü kucaklamak artık ona bir kazanç sağlamıyor. Kendisine hangi tavır daha fazla fayda sağlıyorsa onu tercih ediyor. AK Parti'nin oyu yüzde 42'ye düştü. Ancak Bahçeli'nin desteği ile yüzde 51'i buldu. Şu anda yüzde 30-35 arasında."

'Oy patlaması yapacağız'

Anket şirketlerinin gazına gelen Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde oy patlaması yapacaklarını ifade etmiş, ancak sandıktan yüzde 1 oranında oy almıştı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:32
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  3. AK Parti
  4. anket

YORUM YAZ

  • celilcelil17 dk önce
    "alkan" denilen trol.edepsizlik etmeden istediğini yaz.ama ahlaklı ve edepli ol.yoksa aynada ancak kendini görürsün.
  • sezaisezai54 dk önce
    Milli görüş partileri liderleri kim olursa olsun ve anket sonuçları ne olursa olsun 50 yıldan beri temel beyin söylediği gibi hep zaferle çıkacaklarını söylemiştir.bu durum bugüne özgü değildir.ama akp anket sonuçlarıyla kasım kasım kasılırken birden aket karşıtı bir tavır almıştır ki bu durum elbette o anketlerde istedikleri neticeyi göremediklerini akla getirmektedir.
  • gerçek milli görüşcü ve ülkücügerçek milli görüşcü ve ülkücü1 sa önce
    aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş senmi oy patlası yapacaksın olla efindi. milletin sahte milli görüşcü sahte ülkücülerle işi olmaz. Yaşası ERDOĞAN VE BAHÇELİ Amin .
  • safersafer1 sa önce
    mili görüş bu ülkein harcı. arka kapıdan kaçanlar sonunuz aykın inş.
  • Alkan Alkan 1 sa önce
    SENIN gibi siyonist yamuk agizliya çiksa ciksa oy yerine esegin kamisi cikar koca bir hiyar cikar ÇANAK agizli ingiliz usagi seni teröristlerin hizmetcisi serefsiz
  • zaferzafer1 sa önce
    % 1-2'lerde gezen oyla konuşmak nasıl bir duygu acaba! % 1 - 2 oy ile % 35 - 35 'lerde oy alanı beğenmiyor! İlkokula gitmeyen çocuklar bile 35'in 2'den büyük olduğunu biliyor artık!

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