Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hazreti Ömer'in...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhurbaşkanı’nın, yoğun çabalarımızdan sonra adalet kelimesini gündeme taşımasını olumlu buluyorum." açıklamasında bulunan Karamollaoğlu, "İktidar yetkililerine bakın, sanki hakimmiş gibi ‘canına okurum senin’ or. Bir dakika yahu! Burası hukuk devleti. Sen bakan da olsan, başbakan da olsan, adaletin tepesinde de olsan böyle bir sözü söylemeye hakkın olmaz. Adalet öç alma mekanizması değildir. Hasmın bile hakkı gözetilmezse orada adaletten bahsedilmez. Adil olmayan devlet ayakta kalamaz." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

" Hazreti Ömer’in hayatını incelemesini tavsiye ediyorum"

"Mazlumun ezildiği ortamda huzur olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı Hazreti Ömer’in adaletinden bahsediyor. Ben de kendisine Hazreti Ömer’in hayatını incelemesini tavsiye ediyorum. "Hazreti Ömer kayırmacılık yapmamıştır, devlet imkanlarından saray yapmamıştır, akrabalarına makam mevki vermemiştir, adaleti gözettiği için bir yahudinin hakkını müslümandan almaktan geri durmamıştır. Hazreti Ömer, “Kenâr-ı Dicle’de bir kurt, aşırsa bir koyunu / Gelir de Adl-i İlâhî, sorar Ömer’den onu” anlayışıyla devlet yönetmiştir. Esas olan Hz. Ömer’in devlet yönetimi anlayışını dillerimizden düşürmemek değil, onun gibi yaşayabilmektir." İktidar sözün doğrusunu söylemek değil, doğrusunu yapmaktır.Biz iktidara doğruyu anlatamıyoruz. Ama iktidar doğruyu anlayana kadar da söylemekten yorulmayacağımızı da belirtmek istiyoruz."