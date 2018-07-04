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Karamollaoğlu'ndan da erken seçim çıkışı: Beni şaşkına çeviren...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, erken seçim iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:56
Karamollaoğlu'ndan da erken seçim çıkışı: Beni şaşkına çeviren...

Mahalli idarelerde erken seçimin gündeme getirdiğini hatırlatarak seçimlerinin öne alınması halinde hangi problemlerin çözüleceğini soran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Beni şaşkına çeviren muhalefetin de bu olaya balıklama atlaması, 'Biz de varız.' diyor. Maşallah, madalya takalım. Bu cesaret işi değil, akıl ve mantık işi." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN HER SEÇİME HAZIRIZ"

Kendilerinin seçimden korktukları için konuları böyle dile getirmediklerini dikkati çeken Karamollaoğlu, "Karar alındığı zaman her parti süratle seçime hazırlanır. Biz zaten 24 Haziran'ın hemen arkasından bundan sonra gelecek seçimlere hazırlanabilmek için kolları sıvadık. Her zaman her seçime hazırız." dedi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:56
  1. saadet partisi
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. erken seçim

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1628 dk önce
    YALANCI HANİ AK PARTİ İLE BOY ÖLÇÜŞÜYORDUN. HANİ ÇOK YÜKSEK OYLAR ALIYORDUN? YALAN YALAN. İNSANLARI KANDIRMAK İÇİN OS..RD.KÇA YALAN SÖYLE. SEÇİME HAZIRMIŞ. AMACIN MUHAFAZAKAR OYLARI BÖLMEK? SAKALA BAK YALANLARA BAK. 0,8 OY POTANSİYELİNLE ERDOĞAN DAN KAÇ VEKİL İSTEDİN? BİRÇOK ŞEY İSTEYİNCE ERDOĞAN SENİ 15 DAKİKADA KOVDU MU KOVMADI MI??
  • LAMAZİLAMAZİ25 dk önce
    Bu aziz millet size neden teveccüh etsin. Yaptıklarınız ortada değil mi?95 yıllık ülkeye en fazla hizmet eden kişiye olan kin ve nefretinizi bu seçmen görmüyor mu ?Zannediyorsunuz?Halaseçime hazır diyorsunuz?İnanıyorum ki kısa zamanda siyaset tarihinin tozlu raflarına kaldırılacaksınız ?
  • vatandaşvatandaş52 dk önce
    Anladık.Hazırsın daa..Neye? her seçimde hüsran.Git chp nin kuyruğuna takıl.Belki beraber sallanırsınız... :)
  • okkesokkes1 sa önce
    ittifak olurken niiye sormamış şaşkaloz
  • UĞUR MUŞUĞUR MUŞ53 dk önce
    fetö dronu sen onlarla birleşip reis i yıkmak istemedin mi? sen sakalı kes oyum sana, önce senden emin olalım,kaç pkk lı soktun meclise çenesi kıllı fosil,seni abıdıllah gül den dolayı bu millet affetmeyecek bağnaz adam
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